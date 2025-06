KHNP už plánuje spolupráci na Dukovanech s Westinghousem. ‚Jednáme o rozsahu,‘ říká Chang

Jihokorejská KHNP, která má na základě výsledku tendru polostátní firmy ČEZ postavit dva nové bloky v jaderné elektrárně Dukovany, jedná s americkým Westinghousem o podílu na celém projektu. „Konkrétní náplň a způsoby spolupráce ale ještě nejsou určené. Jsou předmětem probíhajících jednání, v jakém rozsahu se Westinghouse bude moct zapojit,“ řekl v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus viceprezident KHNP pro dukovanský projekt Harry Chang. Peníze a vliv Praha 9:00 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viceprezident KHNP pro dukovanský projekt Harry Chang | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia / MAFRA

Westinghouse se podle něj bude účastnit „případného“ českého projektu podobně, jako tomu bylo v projektu Baráka ve Spojených arabských emirátech. Slova „případný projekt“ použil Harry Chang kvůli nejasnostem s podpisem kontraktu na Dukovany.

Na základě stížnost v tendru poražené francouzské firmy EDF totiž podpis zablokoval soud a nyní se čeká, co bude dál.

Westinghouse se tendru na Dukovany původně účastnil jako zájemce, a tedy konkurent KHNP, nakonec ale loni jeho nabídku ČEZ se souhlasem vlády vyřadil s tím, že nesplňovala základní požadavky zadání. Což byla celková garance za dodávku projektu na klíč. V tendru tak pokračovaly jen KHNP a EDF.

Jihokorejská firma navíc vedla až do letošního ledna s Westinghousem spor o duševní práva k technologii jejího nabízeného reaktoru APR. Westinghouse tvrdil, že měl vzhledem k dřívější spolupráci s Korejci nárok na licenci k reaktoru, KHNP to odmítala. V lednu ale firmy spor urovnaly dohodou o smíru, jejíž obsah je předmětem obchodního tajemství.

Spor o licenci k rektoru stál i za spoluprací obou firem na stavbě jaderného zdroje ve zmíněné Baráce v arabských emirátech. KHNP americké společnosti poté, co zakázku získala, přenechala například dodávku systému kontroly a řízení. Podle korejských médií jí také platila licenční poplatky.

Jak to bude u nás, viceprezident Chang nechtěl blíže komentovat, podle něj ale z toho budou mít české firmy prospěch, uvedl mimo jiné v rozhovoru.

Francouzská EDF si u českého soudu, ale i u Evropské komise stěžuje také na to, že KHNP zřejmě loni v tendru lhala, když tvrdila, že je majitelem duševních práv k technologii nabízeného reaktoru. Protože teprve letos v lednu jste urovnali spor s americkým Westinghousem, který si to know-how nárokoval. Takže říkali jste během tendru skutečně pravdu o tom duševním vlastnictví reaktoru?

Firma KHNP v procesu tendru neposkytla žádné nepravdivé informace. Jsme dostatečnými vlastníky práv, které nám umožňují realizovat projekt výstavby jaderné elektrárny v České republice.

Spolupráce s Westinghousem

S americkým Westinghousem jste zároveň podepsali dohodu o spolupráci v jaderné energetice. A Westinghouse nedávno bez dalšího upřesnění uvedl, že bude v projektu Dukovany vaši společnost podporovat. Co to znamená?

My samozřejmě to prohlášení a podporu ze strany Westinghousu vítáme. Podle nás se to dá interpretovat tak, že i firma Westinghouse se nějak ohrazuje proti snaze EDF a proti těm lživým vyjádřením, kterými chce celý tendr zablokovat.

Co to ale znamená, že vás bude podporovat? Je to nějaká politická podpora? Nebo v čem bude spočívat?

Není to můj výrok, tak nejsem v pozici, abych to dál interpretoval nebo se k tomu konkrétně vyjadřoval.

Dobře, tak z vaší strany znamená spolupráce s Westinghousem konkrétně konkrétně? Bude se týkat zakázky na Dukovany? Spekuluje se o tom, že Westinghouse získá její část, stejně jako to bylo na elektrárně Baráka.

Westinghouse se bude účastnit případného českého projektu, podobně jako tomu bylo v Baráce. Konkrétní náplň a způsoby spolupráce ale ještě nejsou určené. Jsou předmětem probíhajících jednání, v jakém rozsahu se Westinghouse bude moct zapojit.

Chtěl bych říct, že už máme zkušenosti právě s úspěšnou spoluprací na minulém projektu, a myslím si, že to prospěje i tomu českému projektu. Rád bych také rozptýlil obavy českých dodavatelských firem, že ta případná účast Westinghouse ovlivní jejich zapojení do zakázky.

Naopak si myslím, že zapojení do našeho společného projektu s firmou Westinghouse by jim do budoucna mohlo otevřít možnosti spolupráce s Westinghousem i na jiných projektech. Takže pro české firmy to z našeho pohledu může být velká, dobrá příležitost.

Vy už mluvíte o Dukovanech jako o společném projektu KHNP a Westinghouse?

Je otázka, jak to pojmenujeme. Jestli to, že se tam Westinghouse nějak zapojí, můžeme označit jako společný projekt. Spíš bych to tedy asi označil, že tam dojde pravděpodobně k nějaké míře účasti.

Takže získá část zakázky? Třeba na systém kontroly a řízení?

Jak už jsem říkal, pokud jde o způsob zapojení, je to v současné době předmětem vyjednávání.

Budete platit v rámci toho smluvního narovnání sporu s Westinghousem této firmě nějaké licenční poplatky, jak o tom psala korejská média?

Opět bych chtěl požádat o pochopení. Konkrétní obsah té dohody a spolupráce jsou předmětem obchodního tajemství, takže detaily vám sdělovat nemůžu. Mohl bych možná říct jen jedno, a to, že to, co se objevuje v médiích, jsou v podstatě jenom nějaké nepodložené dohady, které nejsou v souladu se skutečností. To, co se dozvídáme v médiích, nemá reálný základ. Jsou to jenom domněnky a dohady.

Zapojení českých firem

Řekl jste, že české firmy by mohly těžit z vaší spolupráce s Westinghousem, a naopak se nemusí bát o zakázky. Jejich obava ale pramení i z toho, že KHNP se zřejmě v rámci té dohody s Westinghousem stáhla z různých výběrových řízení na jaderné bloky v jiných evropských zemích a české podniky tak nebudou v dodavatelském řetězci pro další projekty. Takže plánujete sami nebo ve spolupráci s Westinghousem další projekty jinde v Evropě, do kterých budou české firmy zapojeny?

To naše zdánlivé stahování z jiných projektů je dáno tím, že projekt v Dukovanech je pro nás teď naprostou zahraniční prioritou. Navíc potenciálně uvažujeme také o dostavbě Temelína. Další oblast, které se chceme naplno věnovat, jsou malé modulární reaktory v globálním měřítku a také plánujeme projekty výstavby v Koreji.

Takže jak Dukovany a Temelín, tak oblast malých modulárních reaktorů ve světě nebo dodávka nových jaderných bloků v Koreji, tak to všechno jsou věci, kam by se čeští subdodavatelé mohli zapojit ve spolupráci s námi.

A plánujete v Evropě s Westinghousem spolupracovat na jiných zakázkách? Třeba v Polsku?

My už s firmou Westinghouse spolupracujeme asi 50 let, jsme dlouhodobí obchodní partneři. Teď, jak už jsem říkal, se opravdu chceme soustředit plně na český projekt. Samozřejmě ale v budoucnu posoudíme možnost naší další spolupráce s firmou Westinghouse, bude to případ od případu.

Velké otázky byly v posledních měsících kolem toho, jestli české firmy získají dostatečné zastoupení na zakázce na Dukovany. Slíbili jste jim do konce projektu alespoň 60 procent z celkové hodnoty. Můžete garantovat, že k tomu skutečně dojde? Protože české firmy zpochybňovaly ten podíl s tím, že budou muset o subdodávky soutěžit.

KHNP si je vědoma vysoké technologické úrovně a schopnosti českých firem, takže si myslím, že i ve spolupráci se zadavatelem, firmou ČEZ, ten podíl 60procentní lokalizace pro české firmy je realistický. Věříme, že ho dosáhneme. Je celá řada oblastí, kde se budou muset zapojit české firmy.

Hlavně tam, kde je nutná znalost místního prostředí, ať už jde o engineering, projekční činnost, geologický průzkum stanoviště, nebo proces licencování a certifikace. Tady všude české firmy budou muset být zapojeny. Pokud jde o dodávky komponentů, tak i na základě podmínek tendru a požadavků zadavatele bude probíhat férový a transparentní výběr v otevřené soutěži. Bude tam muset být i snaha na straně českých firem. My věříme, že jsou dostatečně konkurenceschopné, aby v soutěži uspěly.

Politická situace

V médiích se už objevila obava, že si sem budete vozit korejské dělníky a nebudete dodržovat evropské standardy pro bydlení a další pracovní věci. Můžete to komentovat?

My jsme ty zprávy v médiích také zaznamenali. Buď to bylo nějak nepochopené, nebo byly zneužité nějaké dokumenty z minulosti. My jsme připraveni na to, že se budeme řídit českými normami a budeme dodržovat český zákoník práce a české předpisy.

Nepadne celý projekt nakonec na tom, že ztratí politickou podporu v Jižní Koreji? Budou prezidentské volby, očekává se vítězství člověka z řad opozice. Máte v tomto směru obavy?

Když se plánoval v květnu podpis smlouvy na Dukovany, tak se ho měla účastnit delegace poslanců složená jak z vládních, tak opozičních. Chtěl bych českou veřejnost ujistit, že realizace proběhne bez ohledu na to, jaká bude aktuální politická situace v Koreji. Stabilita a bezpečnost projektu není ohrožena, na výsledku blížících se voleb to nijak nezávisí. Se zástupci vlády stále komunikujeme a ta politická podpora bude pokračovat. V tomto směru není třeba se ničeho obávat.

Celý rozhovor s Harry Changem z KHNP si poslechněte v audiu pořadu, které najdete vlevo nahoře v tomto textu.