Letecká doprava by se mohla do normálu vrátit koncem roku 2021, odhaduje tvůrce serveru Kiwi.com

Řada cestujících dosud čeká na vrácení peněz za lety, které byly letos na jaře zrušeny kvůli pandemii nového koronaviru. Kdy se svých peněz dočkají? „Na peníze dosud čeká většina, od aerolinek se zatím podařilo vymoct zpět pouze malou část. Ještě to několik měsíců potrvá,“ říká Oliver Dlouhý, zakladatel a výkonný ředitel vyhledávače letenek Kiwi.com. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:54 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poptávka po letecké dopravě začíná znovu stoupat, říká Dlouhý ze serveru Kiwi.com. | Foto: Pavel Pavlas

Zatímco některé aerolinky, jako například Emirates nebo Qatar, vracely peníze zákazníkům prakticky ihned, jiné aerolinky téměř nekomunikují. „Nejhorší jsou aerolinky, kde skutečně hrozí bankrot. Tam záleží, zda se za dluhy postaví stát, kde aerolinka fungovala,“ soudí Oliver Dlouhý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakse bude vyvíjet situace v letecké dopravě? Poslechněte si celý rozhovor

Pokud aerolinky nezkrachují, nemají možnost, jak se vracení peněz zákazníkům vyhnout. „V některých zemích ale existuje konsenzus, že aerolinky mohou vystavit voucher s platnosti na 12 měsíců, a peníze musí vyplatit, teprve až zákazník voucher nevyužije.“

Poptávka po letecké dopravě už ale začíná opět stoupat. „Trend je jasný. Každý týden poptávka roste o nižší desítky procent. Svět se vrací do normálu, jsme optimisté,“ říká Dlouhý.

V letošním roce ale prý návrat k předkrizovým číslům rozhodně čekat nemáme. „Nemoc v různých regionech planety ještě zuří a nějaký čas stále bude, takže cestování se bude týkat hlavně kratších spojů,“ vysvětluje.

Ke změnám podle něj dojde i v oblasti byznysových letů a delších služebních cest. „Myslíme si, že ty už se na předkoronavirové hodnoty nevrátí nikdy. Většina firem se totiž naučila pracovat online a zjistili, že to jde a šetří to peníze. Je to mnohem efektivnější,“ vysvětluje Dlouhý.

„Myslím, že žádný chytrý finanční ředitel nepodepíše cestu zaměstnance za 50 tisíc na dvouhodinový mítink, když si může zadarmo udělat schůzku přes Zoom.“ Počty služebních cest tak podle Dlouhého klesnou až o 50 procent, což na cenách pocítí zejména cestující v ekonomické třídě na delších letech. „Ve střednědobém horizontu čekáme výrazné zdražení Economy sedaček, a to až o desítky procent.“

Jak bezpečné je v současnosti cestovat letadlem? Jak se změní ceny letenek? A měli by zákazníci i nadále nakupovat letenky s předstihem? Poslechněte si celý rozhovor.