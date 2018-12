Číňané jsou technologicky napřed, na všechno mají jednu superaplikaci, říká zakladatel Kiwi.com

„Je to pro nás velmi důležitý milník. Slibujeme si od toho, že budeme moci tuto aerolinku prodávat v Číně i na západních trzích,“ vysvětluje zakladatel a ředitel Kiwi.com Oliver Dlouhý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdy Kiwi.com propojí všechny druhy dopravy? Poslechněte si celý rozhovor

Dostat se na čínský trh je podle něj pro západní firmy nutností, a to nejen kvůli jeho velikosti. Číňané prý zcela přeskočili éru osobních počítačů a mají tak náskok ve vývoji mobilních aplikací i v tom, jak používají mobilní telefony, což v horizontu 5–10 let přijde i do Evropy.

„Tady například máme pro každou službu jednu aplikaci, oni mají 3–4 superaplikace, které vám zajistí úplně všechno. Pro uživatele je to pohodlnější – rozvoz jídla, objednání taxi nebo spotřebitelský úvěr vyřeší z jedné aplikace,“ popisuje.

Kapitalismus v komunismu

Dlouhý potvrzuje, že pro vstup na čínský trh je důležitá politická podpora. „Hodně dbají na etiketu a proces seznamování. I když máte dobrý produkt, tak podnikatelé hodně dají na doporučení z politické sféry. Nebo musejí dát,“ přibližuje.

V případě Kiwi.com pomohl generální konzul v Šanghaji Richard Krpač. „Propojil nás s firmami, ke kterým jsme se už dlouho snažili dostat. Byť s námi do té doby komunikovaly, bylo to vždy takové vlažné. Ve chvíli, kdy se do toho zapojil pan Krpač a jeho tým, začaly nás brát vážně a setkali jsme se s nejvyššími představiteli těch firem,“ doplňuje.

„Spolupracujeme s podnikateli, kteří se snaží vytvořit dobrou službu. Nechtěl bych hodnotit politickou stránku věci,“ říká dále.

Není ale podnikání v autoritářském státě rizikové? „Je to takový kapitalismus v komunismu. Firmy, se kterými jednáme, jsou tvrdě kapitalistické a rozhodují se pragmaticky. Ale nemyslím, že je to pro byznys škodlivé. Neznám moc západních firem, které by na to doplatily,“ uzavírá.