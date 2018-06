Česko zůstalo skanzenem týrání zvířat, kritizuje klecový chov slepic Buršík z Obránců zvířat

Po zveřejnění záběrů uhynulých nebo zraněných nosnic v českých velkochovech se několik obchodních řetězců zavázalo, že do roku 2025 nebudou vejce z klecových chovů vykupovat. Z nich přitom v Česku pochází 85 procent vajec a podle ochránců zvířat tam slepice žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách. Praha 21:30 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Klecové chovy by se měly postupně zrušit. V roce 2018 je takový způsob zacházení se zvířaty nepřijatelný a není důvod, aby Česká republika zůstala skanzenem týrání zvířat, když celá Evropa přechází na bezklecové chovy,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat, která záběry z chovů pořídila.

Podle něj jde navíc o příklad dvojích standardů, protože řada firem u nás nabízí vejce z horších a méně ohleduplných chovů, než by si dovolily v jiných evropských zemích.

„Největší problém klecových chovů není, že tam občas nějaká slepice zemře. Ale že tam nemají podmínky pro své přirozené chování. Slepice se například čistí popelením, že se vyválí v nějakém sypkém materiálu, ale když má pod sebou pouze dráty, tak se nemůže adekvátně očistit,“ podotýká Buršík.

„Doporučuji českým drůbežářům, aby místo popírání reality, vymýšlení absurdních konspiračních teorií a lhaní, té realitě raději čelili. Je jasné, že během několika let se poptávka změní a supermarkety nebudou odebírat vejce z klecových chovů," dodává.

Buršík odmítá, že by se záběry bylo možné jakkoli manipulovat. Podle svých slov se navíc snažil dohodnout s majiteli chovů, aby mohl tamní podmínky zdokumentovat, ale žádný z nich mu neodpověděl.

„Opatřit záběry je velmi obtížné, ale je to jediný způsob, jak se může veřejnost dozvědět pravdu o podmínkách, v jakých u nás žije pět milionů slepic, a co předchozí tomu, než se vajíčka dostanou na pulty obchodů nebo do školních jídelen,“ upozorňuje Buršík.

Připravené záběry?

„Myslím, že vy máte know-how na tyto kampaně. Vy hrajete na city těch lidí nějakými záběry, které jste získal nelegálně,“ reaguje předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá, která odmítá, že by v klecových chovech docházelo k týrání.

Vejce z alternativních chovů jsou podle ní často mnohem více kontaminovaná mikroby a parazity. Rozhodnout by měly nejen řetězce, ale i zákazníci. V zemích, kde se od klecových chovů ustupuje, je navíc vyšší kupní síla.

„Trendu se přizpůsobíme. Ale může nastat situace, kdy bude nedostatek, a vejce se sem stejně budou dovážet ze zemí, kde jsou klecové chovy," uvádí Dlouhá.

Záběry, které pořídili lidé z organizace Obraz v klecových chovech, považuje Dlouhá za zavádějící. „Proč jste tam nešli spolu s chovateli nebo s veterinární správou? Úhyn nosnic je tam za celý snáškový cyklus třeba dvě procenta. Je to slovo proti slovu, mohl jste tam třeba podplatit nějaké zaměstnance,“ naznačuje Dlouhá. „Točí se to okolo šesti úhynů, jak můžeme vědět, že jste si to nepřipravili?“

„Kdyby nosnice žily v takových podmínkách, tak nemají snášku. Záběry byly odpuzující a mají za cíl likvidaci obohacených klecových systémů. Pokud bude ze strany řetězců zájem, nebráníme se chovy předělat. Ale bude to velmi zdlouhavý proces,“ upozorňuje.