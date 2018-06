Nová ventilace i budovy za miliardy. ‚Chov slepic bez klecí se prodraží,‘ upozorňují drůbežáři

Přechod na chov nosnic bez klecí by v Česku stál čtyři až šest miliard korun. Řekla to předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Řada chovů je podle ní z 60. let, musely by se tak předělávat nejen technologie chovu, ale třeba i ventilace, nebo by pro zachování produkce byla nutná stavba nových budov.

