Klímová: Svět podle ekonoma Acemoglu zešediví. Průmyslové Česko by se mělo zaměřit na služby

Asemoglu se přednášky účastnil na pozvání Hospodářských novin a ČSOB. Postavil ji na dopadech pěti hlavních megatrendů, které podle něj teď ovlivňují společnost. Jsou to umělá inteligence, nerovnost a vliv na práci, stárnutí populace, klimatická změna, krize demokracie a změna světového řádu. Jaký bude podle Acemoglu vliv umělé inteligence na práci lidí? A bude to pozitivní, nebo negativní změna?

Podle něj jde o zcela zásadní změnu, ale strašně bude záležet na tom, jak se bude dál AI vyvíjet a jak se uchopí. Umělá inteligence má podle něj mnohem větší potenciál změnit dosud používané technologie, nepůjde jenom o další automatizaci.

Acemoglu uvedl příklad, že AI může být buď něco, co nahradí spousta dělníků, anebo něco velmi užitečného pro dělníky, protože zvýší jejich produktivitu a povede k vyšším mzdám. Tomu Acemoglu říká prolidská AI.

Třeba že zdravotní sestry budou moci přebrat část povinností lékařů, elektrikáři budou více produktivní, protože za pomoci AI získají větší odbornost a obsáhnou lépe složité problémy sítí.

Podle něj je to také příležitost pro firmy, kdy už v minulosti úspěšné podniky využily zmíněnou automatizaci a průmyslové roboty ne jenom k osekání nákladů, ale k celému přestavění výroby. Školily zaměstnance, daly jim vyšší mzdy a velmi uspěly na trhu.

Acemoglu nicméně řekl, že současný směr AI zatím není jednoznačně pozitivní, že se zaměřuje právě spíš jen na automatizaci, úsporu nákladů, ale měl by se ubírat právě prolidským směrem.

Jak velký problém vidí se stárnutím populace ve světě, hlavně ve vyspělých zemích?

Svět podle něj zešediví a v některých zemích, jako je Japonsko, Jižní Korea nebo Německo už to viditelně začalo.

Jak upozornil, například v Jižní Koreji je tak nízká porodnost, že zatímco ještě v šedesátých, sedmdesátých letech minulého století tam byl věkový poměr lidí takový, že na staršího padesáti let byly dva mladší, tak výhled do dalších dekád je, že to bude přesně obráceně, tedy dva víc než padesátiletí na mladšího, tedy čtyřnásobné zvýšení starších a starých lidí.

To samozřejmě dramaticky mění trh práce. Jižní Korea, stejně jako další průmyslové země, se už teď potýká s nedostatkem lidí v průmyslu a musí jít cestou robotizace.

Obecně měl Acemoglu i doporučení pro Česko jako velmi průmyslovou zemi, že v budoucnosti se bude muset víc zaměřit na služby. Což je podle něj velká výzva, protože snad žádné zemi se zatím nepodařilo zvýšit nějak výrazně produktivitu ve službách.

Osvobozující technologie?

V jakém ohledu vidí tento slavný ekonom krizi demokracie? Také to souvisí s AI?

Částečně. Acemoglu upozornil, že AI původně byla vnímána jako osvobozující technologie, která vede k decentralizované demokracii, aby moc nebyla v rukou autoritativních vlád. Ale ukázalo se, že například v Číně jsou díky umělé inteligenci využívány pokročilé technologie na sledování lidí. Ty přebírají další autoritářské země a jejich politici si tak upevňují moc.

Obrovskou moc podle něj také získaly velké technologické firmy jako je Google, Apple a Amazon, jejichž regulace podle Acemoglua jednoznačně selhala, takže zlikvidovaly konkurenci. Obecně podle něj na globálním trhu pro globální firmy nefungují globální instituce a je tedy potřeba, aby státy měly silné národní instituce.

Ke krizi demokracie podle něj vedlo také zvětšování sociálních nerovností, což může opět AI výhledově dál ovlivnit. Za varovný považuje příklon řady zemí k autoritářství v poslední dekádě, a také mladých lidí, kteří jsou zklamaní neplněním slibů v demokracii.

V této souvislosti Acemoglu, který přednáší na americké univerzitě MIT, mluvil o velké hrozbě spojené s vládou Donalda Trumpa.

Podle něj se snaží Trumpův tým vytvořit exekutivní prezidentství, koncentruje více moci a dochází k erozi institucí. A to může pokračovat, i když Trump už nebude u moci. Právě fungování států a jeho institucí se týkala moje otázka, kterou se mi podařilo mu položit.

Jaká to byla a co ti na ni řekl?

Ptala jsem se ho na politické kampaně, které slibují zatočit se státní byrokracií, kdy politici často říkají, že stačí malý stát, že propustí úředníky. Zároveň ale slibují lidem, že jim stát zajistí, co je třeba.

Pak se často ukáže, že to nejde. Extrémně je to vidět nyní v USA, kde se mluví o problémech spojených se škrty týmu Elona Muska. Acemoglu pro Český rozhlas řekl, že ale byrokracie a fungování státu jsou dvě věci, které je třeba oddělit.

„Byrokracie stojí peníze. A to zase není tak zásadní věc. Myslím, že když se podíváte na všechny evropské státy i USA, tak částka, kterou vydávají na zjištění služeb, není zas tak obrovská,“ popsal Acemoglu.

„Ale jde o to zefektivnit chod státu, nelpět tolik na regulacích, ale posilovat nejdůležitější bezpečnostní opatření státu, ujistit se, že je ve státní správě odbornost a dodrženo právo na sociální jistoty. Takže to je i důvod, proč je současná diskuze v USA trochu zavádějící,“ dodal.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.