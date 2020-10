Barman z Pardubic se nevzdává ani v krizi. Zákazníkům vozí koktejly až domů

Hospody, kavárny a bary zůstávají stále zavřené. Někteří provozovatelé v Pardubicích to ale nevzdávají a nabízejí svým zákazníkům jídlo a nápoje aspoň přes výdejová okénka, a to i s vlastním rozvozem. Pardubický Klub 29 šel ještě dál a zkouší teď kromě jídla i donášku míchaných nápojů. Stačí zavolat nebo napsat a barman vám vybraný koktejl připraví a bezpečně doručí domů. Pardubice 11:33 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický Klub 29 nabízí zákazníkům donášku míchaných nápojů | Foto: Naďa Kubínková | Zdroj: Český rozhlas

Profesionální barman Kristián Šplíchal, který je v této době bez práce, se teď snaží své umění nabízet ve výdejovém okénku. Je to jednoduché, zákazníci si koktejl vyberou z nápojového lístku na internetu a písemně nebo telefonicky si ho objednají.

Nevýhoda cestujícího barmana? Chybí osobní kontakt. „Když bude někdo chtít, popovídám si s ním po telefonu," směje se barman

„Objednávky přijímáme do 17. hodiny a už po 19. hodině je můžeme rozvážet k lidem domů,“ říká pro Český rozhlas Pardubice mladý barman.

Míchané nápoje má už předem připravené a nalahvované, přiveze je se zabaleným ledem a ozdobou z ovoce. „Je to vlastně jediná cesta, jak si náš zákazník může koktejly vychutnat v té kvalitě, kterou bychom mu nabídli u nás na baru,“ vysvětluje.

Má to samozřejmě jednu velkou nevýhodu. Tohle řemeslo totiž může dělat jenom ten, kdo má rád lidi. Kontakt barmana a zákazníka je moc důležitý, je to hlavně o komunikaci, a ta mi teď hodně chybí. Takže když bude mít někdo chuť, můžu si s ním popovídat i po telefonu,“ směje se Šplíchal.

Výdejové okénko v klubu provozuje Eliška Jiránková. Ani zpřísnění dalších opatření ji nedonutilo svůj podnik uzavřít.

„Rozhodně to není z ekonomických důvodů, protože teď chodí opravdu málo lidí, ale my se vlastně takto snažíme udržovat vztah s našimi zákazníky a těm lidem, kteří chodí stále do práce, chceme nabídnout přes to okénko nejen dobrou kávu, ale i ten osobní kontakt,“ popisuje.

Situace je ale podle ní úplně jiná než na jaře. „Zatímco na jaře jsme byli docela optimističtí a cítili jsme velkou podporu, tak teď je to trošku horší. Samozřejmě se ale nevzdáváme a doufáme, že se to zlepší. Pomohla by nám ale jakákoliv podpora od našich zákazníků,“ dodává Jiránková.