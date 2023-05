Bude menší nabídka knih? Nakladatelé se po zdražení papíru a energií obávají i zvýšení daňové sazby

Problémy řeší třeba nakladatelství v Olomouci. „Poměrně drastickým způsobem se nám v únoru a v březnu snížily tržby na prodejně a v e-shopu. Ten propad v březnu je kolem 25 až 30 procent,“ ukazuje na monitoru počítače sloupce s daty ředitel vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.

Bude menší nabídka knih? Nakladatelé se po zdražení papíru a energií obávají zvýšení daňové sazby

Problémy řešil už loni. „Zdražily vstupy, jak energie, tak ceny papíru. Byly tu problémy kvůli dřevu, papír se nevyráběl, jak bylo potřeba. Lidé se předháněli, kdo dostane papír a kdo ne. To zvedlo obrovským způsobem cenu výroby knih,“ přibližuje Prstek.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů upozorňuje, že při zdražení knih zůstává celková tržba za knihy zhruba stejná, ale prodá se méně kusů knih. Knižní trh by tak podle svazu ročně přišel asi o 300 milionů korun.

To znamená menší investice. Důsledkem je úpadek knižního trhu i možné krachy některých nakladatelů.

‚Protikulturní akt‘

Ministerstvo financí v těchto dnech řeší možné zvýšení daně z přidané hodnoty na knihy z 10 do minimálně 14procentní sazby. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je cílem hlavně zjednodušení celého daňového systému.

To by ale způsobilo potíže například olomouckému nakladatelství Burian a Tichák. Vydávají dvouměsíčník Listy a knížky například s historickou tematikou nebo uměleckou literaturu. Zdražování by byl podle Tomáše Ticháka protikulturní akt.

„Chceme bojovat dál. Třeba časopis Listy vychází 52 let, tak musíme vymyslet, jak bude vycházet i ten 53. rok,“ uvádí Tichák.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů upozorňuje, že nižší dostupnost knih se může promítnout do nižší čtenářské gramotnosti, do horší dostupnosti odborných knih a menší nabídky knižních titulů.