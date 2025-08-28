Komárek prodal část loterijního Allwynu za více než 12 miliard fondu J&T Arch
Skupina KKCG Karla Komárka uzavřela obří obchod. Za více než 12 miliard korun prodala 4,27 procenta ve své loterijní společnosti Allwyn International fondu J&T Arch Investments.
Celkový výnos pro KKCG je 500 milionů eur, tedy téměř 12,3 miliardy korun. Jde tak patrně zatím o největší obchod roku, po nedávném prodeji většinového podílu v technologické česko-kanadské společnosti Adastra, který měl podle odhadu HN hodnotu kolem 9 miliard korun.
Prodej podílu v loterijním Allwynu, který je základním kamenem divize zábavy jinak finančního a energetického kolosu KKCG, celou firmu (Allwyn) zároveň ocenil na 11,2 miliardy eur, tedy přibližně 280 miliard korun.
Fond J&T ARCH, který podíl koupil, patří mezi finanční kolosy. Jde o jeden z největších fondů kvalifikovaných investorů, který je kotovaný na pražské burze cenných papírů. Fond spravuje i majetek zakladatelů skupiny J&T, především slovenského finančníka Patrika Tkáče.
„Vstup J&T ARCH do Allwynu je vyvrcholením dlouholetých obchodních vztahů s Karlem Komárkem, kterému se spolu s jeho týmem podařilo z původně domácího hráče vybudovat mezinárodní zábavní platformu. Další skvělý příběh českého kapitálu a tuzemského lídra, na jehož budoucím růstu se mohou nyní naši investoři podílet,” odůvodnil nákup části Allwynu a ocenil samotného Komárka Tkáč.
Komárek k transakci uvedl, že pomůže dalšímu rozvoji loterijní firmy. „Vidím v Allwynu další příležitosti k významné a udržitelné tvorbě hodnoty a jsem rád, že se k nám nyní mohou připojit i další investoři,“ sdělil v tiskové zprávě.
Allwyn působí od roku 2011 na trzích Evropy a také USA. Loterie provozuje konkrétně vedle Česka, kde mu patří tradiční Sazka, v Rakousku, Řecku, na Kypru, v Itálii, Velké Británii a Spojených státech v Illinois.
V roce 2024 Allwyn dosáhl upravené EBITDA ve výši 1,5 miliardy eur. Do jeho portfolia patří i přední dodavatel instantních her Instant Win Gaming, získat chce nyní kontrolní v online sázkové a herní společnosti Novibet.