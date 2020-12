Vládou navržené kompenzace jsou podle Asociace hotelů a restaurací pozitivní, požadavky ale byly vyšší

Ubytovací a stravovací zařízení měla nyní podle Asociace hotelů a restaurací ČR poslední možnost částečně pokrýt ztráty. V pondělí vládou představené kompenzační programy jsou sice pozitivní, ale požadavky na náhrady byly vyšší. Administrativa podávání žádostí by měla být co nejjednodušší. Pomoc pro vyčerpané podniky musí být okamžitá, má-li být účinná. Asociace to v pondělí večer uvedla v tiskové zprávě.

