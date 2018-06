Už jen do pátku se mohou zemědělci hlásit o peníze za loňské sucho. Připravené jsou dvě miliardy

„Přestože podesty byly do období května docela pěkně narostlé, vypadaly slibně, tak období květen až červenec zapříčinilo, že klasy a zrno, které uzrálo, bylo poloviční velikosti než by mělo být normálně,“ popisuje Radiožurnálu Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství, který hospodaří na Berounsku.

„Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na tyto kompenzace částku dvě miliardy korun. Nárok na kompenzaci mají zemědělci, kteří hospodaří v oblastech vymezených prostřednictvím portálu intersucho a nebo ti zemědělci, kteří prokáží vzniklé škody svými účetními doklady,“ popsal náměstek Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství ministerstva zemědělství Petr Jílek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ještě do pátku se mohou zemědělci hlásit o kompenzace za ztráty, které jim způsobilo loňské sucho

Žádosti přijímá Státní zemědělský intervenční fond. Jeho mluvčí Vladimíra Nováková dodala, že na kompenzaci mají nárok ti farmáři, jejichž ztráty na krmných nebo tržních plodinách kvůli loňskému suchu byly nejméně 30 procent v porovnání s průměrem za poslední 3 roky.

Krmné plodiny

„Z tržních plodin se kompenzace vztahuje na pšenici, ječmen, kukuřici na zrno, oves, žito, triticale, řepku, slunečnici, mák, cukrovou řepu a brambory,“ vysvětluje pro Český rozhlas.

Z krmných plodin se to týká travních porostů a krmné kukuřice. Kolik žádostí už fond dostal, zatím nemůže zveřejnit. Podle předchozích odhadů odborových svazů by škody, způsobené loňským suchem mohly být až 8 miliard korun. Náhrada z rozpočtu ministerstva by tak pokryla asi čtvrtinu škod. Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík řekl, že každá pomoc je dobrá.

Zbytečná byrokracie

Letošní sucho není tak zlé. Česká krajina je ale na klimatické změny nevhodně uspořádaná, říká klimatolog Číst článek

„Ale je tam trošku problém téměř pokaždé, že to dlouho trvalo, takže řekněme, třeba až rok po tom, co to sucho bylo, dojde k výplatám, takže to je vždy slabina té pomoci,“ dodává. A zároveň zemědělcům vadí přílišná byrokracie.

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha si myslí, že pro mnohé zemědělce, kterým sucho loni způsobilo ztráty i přes 40 procent, má státní kompenzace velký význam.

„Určitě to smysl má, nicméně ta administrativní složitost – což je dneska teprve podáváme žádosti na loňské sucho – to zpoždění je věc, která to velmi výrazně znevýhodňuje nebo řekněme pro ty zemědělce ta pomoc je potom mnohem menší, než kdyby přišla okamžitě,“ vysvětluje.

Vysychání krajiny

Stát měl celkově bojovat proti vysychání krajiny. „Jsme svědky toho, že se kolem toho jen vedou debaty, diskuze, semináře, zadávají se různé školní úkoly, ale nic konkrétního se neděje a čím později začneme připravovat zemědělství neboli krajinu na adaptaci, tak o to budou horší důsledky,“ říká viceprezident Agrární komory Václav Hlaváček.

Pokud jde o dopady výkyvů počasí, tak podle zemědělského svazu je proti škodám pojištěno zhruba 80 procent chovů zvířat a přes 60 procent zemědělských porostů. Odškodnění od pojišťovny podle ministerstva nevylučuje náhradu od státu.