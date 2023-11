Kdyby nepřišel komunismus, Česko by bylo dnes až třikrát bohatší, usuzuje ekonomka Matesová

Během listopadových dní roku 1989 Češi i Slováci žádali především svobodu a demokracii. Tehdejší československá společnost za sebou měla desetiletí komunistické totality, kdy centrální moci podléhala nejen společnost, ale také ekonomika. Ta na tom přitom do nástupu komunistického režimu nebyla vůbec špatně. ŘEČÍ PENĚZ Praha 20:01 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Matesová, ekonomka, bývala zástupkyně ČR při Světové bance | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

„Ještě v roce 1950 jsme byli mezi první desítkou nejvyspělejších zemí světa s relativně velmi nízkou chudobou oproti tomu, jak to bylo v jiných kapitalistických zemích, vysokou vzdělaností a produkcí na obyvatele,“ vysvětluje ekonomka Jana Matesová, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance.

„Čili v rámci tehdejšího světa s relativně velmi vysokou životní úrovní,“ doplňuje.

Pak ale přišel zlom, kdy se skoro všem lidem odebrala aktiva a zastavilo se i to nejmenší podnikání. „Svěřilo se to do rukou lidem, kteří vůbec podnikat neuměli a výsledkem bylo, že jsme byli v páté desítce zemí světa těsně za Venezuelou,“ upozorňuje.

Podle ekonomky sice není snadné modelovat, jakým směrem by se Česká ekonomika rozvíjela, pokud by ji komunistická strana nepřevzala, odhad ale má.

„Bohatství na obyvatele by bylo dnes v každém případě dvojnásobné. Pravděpodobně ale i trojnásobné, když porovnáme podobné země, které byly za námi,“ domnívá se ekonomka.

Nést důsledky

Hospodářství vedle likvidace podnikání poškodila podle Matesové i nemožnost konání svobodných rozhodnutí a přijímání odpovědnosti za jejich důsledky.

„Svoboda nám dává úžasné příležitosti vzít život do svých rukou, ale musíme se rozhodovat. To ne každému vyhovuje. Několik generací vyrůstalo v tom, že rozhodovat se svobodně nesmí,“ podotýká.

Češi se podle ní zodpovědnost ještě nenaučili nést. A to i za dobře míněná rozhodnutí, která skončila špatně. „Pořád je to naše slabina, a to i v byznysu,“ uzavírá Matesová.

