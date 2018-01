Konec poplatků za platbu kartou? Nová směrnice vstoupí v platnost v sobotu

Evropská směrnice o platebních službách PSD2, která vejde v účinnost v sobotu 13. ledna, zakazuje účtovat poplatky za platbu kartou a přináší řadu změn v ochraně klientů a jejich práv. Umožní lidem mít lepší přehled o jejich financích, protože banky budou muset zpřístupnit účty jiným finančním institucím. To však bude zavedeno postupně během 18měsíčního přechodného období. Vyplývá to z ankety ČTK mezi bankami, obchodníky a experty. Praha 16:09 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Platba kartou. Ilustrační snímek. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Většina obchodníků v Česku si přirážku za platbu kartou neúčtovala, protože obchodníci 'rozpustili' tyto poplatky do cen zboží a služeb a na poplatky tak přispívali všichni. Zvláštní poplatek za platbu kartou mají některé restaurace, někteří prodejci vstupenek, cestovní kanceláře nebo menší obchůdky s malým obratem,“ řekl manažer v PwC ČR Martin Huňka.

Navíc tyto poplatky se postupně snižovaly, takže neočekává, že by se nové opatření výrazně promítlo do cen.

„O výrazném omezení obchodníků při stanovení dodatečných poplatků za platbu kartou jsme obchodníky informovali, v našem portfoliu jde opravdu o jednotlivé případy,“ řekl ČTK mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Směrnice PSD2 pro klienty podle Huňky také zkracuje dobu na vyřízení klientských stížností z 30 na 15 dnů a snižuje klientskou spoluúčast u podvodných transakcí na 50 eur (zhruba 1300 Kč). Banky mají nově povinnost vrátit klientům peníze za neoprávněně provedené transakce do jednoho pracovního dne a až následně například vymáhat takovou transakci po třetích stranách.

PSD2 navíc otevře některá bankovní data (informace o zůstatcích na účtech, transakční historii) třetím stranám, samozřejmě podmíněné klientským souhlasem. Klienti tak budou moci jednodušeji využívat takzvané multibankové aplikace, ve kterých budou moci spravovat všechny svoje účty z různých bank pod jednou střechou, uvedl Huňka.

Ověření klienta

PSD2 také zpřísní autentizační a autorizační postupy a zavádí takzvané silné ověření klienta. Regulace také umožní třetím stranám poskytujícím nové služby obejít tradiční platební rozhraní, které bylo dosud výsadní doménou bank a karetních operátorů, a zprostředkovat platby nebo jiné operace pro klienta napřímo.

Dvoustupňové ověřování, kdy uživatel musí vyhovět dvěma ze tří možných způsobů ověření, představuje vysoce účinný způsob potírání podvodů, míní Katarína Kakalíková ze společnosti MasterCard. Zásadním úkolem je podle ní uvést toto ověřování do praxe způsobem, který bude široce přijatelný a využívaný. Pokud by kvůli směrnici zabezpečené ověřování totožnosti znamenalo citelně složitější proces a zpomalení nákupu, utrpěla by tím ochota k jeho využívání, varovala.

Nové platební metody

Směrnice v elektronickém obchodování nabízí možnost nových platebních metod, které vyjdou vstříc zákazníkům, uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Vyzdvihl možnost provozování nových platebních metod třetími stranami a zvýšení zabezpečení plateb prováděných on-line. Díky PSD2 budou moci podle Vetyšky vstoupit na trh podnikatelé, kteří nabídnou nové aplikace pro správu peněz.

Peněžní ústavy budou náhled na účty u jiných bank zavádět postupně. Banka Creditas začíná poskytovat služby otevřeného bankovnictví, které vycházejí z PSD2, od 15. ledna. Její klienti budou do svého internetového bankovnictví integrovat běžný účet vedený u Fio banky. Budou si tak moci zobrazovat informace o zůstatcích i zadávat platební příkazy. Účty dalších bank chce přidat v následujícím měsíci. „Věřím, že to bude brzy standardní klientský požadavek. Nová služba klientům zvýší pohodlí obsluhy jejich financí,“ uvedl ředitel provozu v Creditas Kamil Rataj.