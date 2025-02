Konec ‚spalováků‘ je bouře ve sklenici vody. Pokuty za emise se rozloží, míní odborník

Evropský automobilový průmysl prochází krizí a jeho budoucnost je jedním z nejžhavějších témat současné EU. Evropská komise kvůli tomu rozjela strategický dialog s automobilkami, jak zajistit, aby zejména v elektromobilitě byly schopné konkurovat americkým a čínským výrobcům. Evropské automobilky v ní zaspaly a řada z nich zvolila špatnou strategii, upozorňuje analytik institutu Europeum Filip Křenek. Bruselské chlebíčky Brusel 12:27 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilový průmysl | Zdroj: Český rozhlas

„Evropský automobilový průmysl na tom skutečně není dobře, byť za posledních několik let stabilně generuje zisky,“ popisuje Filip Křenek aktuální stav branže. „Automobilkám se dostatečně nedaří v prodeji jejich elektromobilů a ujíždí jim vlak,“ dodává s tím, že část viny jde za samotnými výrobci.

Oproti americké nebo čínské konkurenci se podle něj začali zaměřovat na elektrická auta se zpožděním a mnozí se soustředili na větší vozy s většími maržemi. Nedaří se jim ani konkurovat cenou a zájem o ně zůstává za očekáváními.

Odpustky za emise

Tento stav má na evropské automobilky dopad v podobě hrozby vysokých pokut za nesplnění přísnějších průměrných emisních limitů pro nová auta, které začaly platit letos. K jejich splnění potřebují prodat dostatek bezemisních elektrovozů.

To by se mělo některým podařit, například německý Volkswagen toho ale dle všeho nedosáhne. Automobilky tvrdí, že kvůli nesplnění těchto limitů budou muset platit pokuty v celkové výši kolem 15 miliard eur, tedy zhruba 400 miliard korun.

V EU proto vznikla řada iniciativ, jak evropské výrobce těchto pokut ušetřit a rozložit nové emisní cíle do více let. O to usiluje třeba koalice států pod vedením Česka a Itálie nebo návrh evropských lidovců v europarlamentu. Česká iniciativa chce toto rozložení na pět let, EPP na tři.

„Rozložení do více let je v tuhle chvíle nejpravděpodobnější možnost,“ předpovídá Filip Křenek výsledek těchto snah. Automobilky samy se navíc podle něj začaly spojovat s těmi, které limity splní a kterým za tuto pomoc zaplatí „odpustky“, jak to označuje expert Europea se zkušenostmi s Evropské komise.

Konec „spalováků“ už nebude téma

Druhé velké politické téma v souvislosti s automobily je plánované ukončení prodeje nových vozů se spalovacími motory od roku 2035. To silně promluvilo už do předvolební kampaně před loňskými evropskými volbami, zejména v Česku. Čeští politici také patří mezi nejhlasitější zastánce odkladu nebo zrušení tohoto cíle.

„Je to politický kalkul a bouře ve sklenici vody,“ hodnotí Filip Křenek debaty o této otázce. Samy automobilky totiž po prolomení konce spalovacích motorů nevolají. Minimálně ne hromadně. Diskuze se podle něj spíše povede o využívání syntetických paliv a jiných zdrojů než o zvrácení tohoto termínu.

„Iniciativa proti zrušení prodeje ‚spalováků‘ nebude mít kýžený efekt. Jakmile bude po volbách, tak čeští a němečtí politici, kteří tohle prohlašují, budou svá slova korigovat,“ odhaduje odborník na hospodářskou politiku EU vývoj po letošních volbách v obou zemích.

Proč považuje podporu majitele automobilky Tesla Elona Muska německé krajně pravicové straně AfD v souvislosti s elektromobily za promyšlený tah? Co je zásadním problémem EU v přístupu k elektromobilitě a jakým způsobem by měla Evropa změnit svůj pohled na autoprůmysl, aby se neubíral do pekel? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky.