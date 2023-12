Konsolidační balíček přinese v příštím roce řadu změn. Cílí na zlepšení rozpočtu

Změny v DPH, rušení některých daňových slev a zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance - to jsou jen některé z desítek změn, které přináší vládní konsolidační balíček. Soubor úsporných opatření začne platit už za pár dní. Podrobnosti přináší další díl seriálu, ve kterém se Radiožurnál zaměřuje na novinky od nového roku. Praha 19:09 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sazba DPH se sníží třeba u potravin, a to ze současných 15 na 12 procent (ilustrační foto) | Foto: flickr.com, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic, Nic Taylor

Dni 13. října, kdy Sněmovna konsolidační balíček schválila, předcházely desítky hodin opozičních projevů v několika jednacích dnech. Nakonec se sérii změn podařilo koalici prosadit.

Ustoupila třeba ve zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Místo úplného zrušení prošlo Sněmovnou zastropování v určité výši. Zaměstnanecké benefity tak budou od daně z příjmů osvobozené do poloviny průměrné mzdy.

„Budete mít dovolenou, budou tam vitaminy, kdybych dal nějaké příklady. Bude tam lístek do národního, lístek do posilovny. Všechny tyto benefity budou v jednom balíku. A ročně to bude osvobozeno do částky cirka 20 tisíc. Samozřejmě jak poroste průměrná mzda, tak se to bude valorizovat,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.

Výrazné omezení čeká slevu na nepracujícího partnera. Využívá ji asi 200 tisíc poplatníků. Příští rok na ni dosáhnou pouze rodiny, ve kterých jeden z manželů nemá vlastní příjmy a zároveň pečuje o dítě do tří let.

Sazby DPH

O slevu přijdou také studenti. A daně se mají zvednout i firmám – z 19 na 21 procent. To může dopadnout i na zaměstnance.

„Chápeme potřebu stabilizovat veřejné finance, nicméně zvyšování daní rozhodně neposílí konkurenceschopnost českých firem. Navíc firmy připraví o peníze, které by jinak mohly použít buď na zvyšování platu svých zaměstnanců, nebo potřebné investice, bez kterých se do budoucna neobejdou,“ viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Zaměstnanci také budou nově platit nemocenské pojištění. A změní se i systém daně z přidané hodnoty. Zůstane základní 21procentní sazba. A dvě snížené se sloučí do jedné, která má být nově 12 procent.

Sazba se sníží třeba u potravin, a to ze současných 15 na 12 procent. Točené pivo a balené nealkoholické nápoje pak mohou zdražit, protože se přesunou do vyšší sazby.

Koalice úsporný balíček hájí, upozorňuje na nutnost konsolidovat veřejné finance. Od souboru opatření si slibuje snížení schodku jen v příštím roce o téměř 100 miliard korun.

Naopak opoziční hnutí ANO vládní plán kritizovalo. Místopředsedkyně strany Alena Schillerová označila den schválení konsolidačního balíčku za černý pátek pro českou ekonomiku.