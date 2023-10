Průměrná rodina přijde příští rok měsíčně o 2000 korun. Nejvíc kvůli zrušení školkovného

Jak se změny, které přináší takzvaný konsolidační balíček, dotknou českých domácností? Radiožurnál spočítal, o kolik peněz přijde průměrná čtyřčlenná rodina. Počítat musí se zrušením školkovného, pomoci by naopak mohlo snížení daní na vybrané potraviny. Čeká je ale opět úhrada poplatků za obnovitelné zdroje energie a vláda s pomocí kvůli vysokým cenám energií letos nepočítá. Praha 12:00 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomoci by domácnostem mohlo snížení DPH na vybrané potraviny (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Modelovou čtyřčlennou rodinu – dvě děti, z toho jedno ve školkovém věku, jeden z rodičů na rodičovské dovolené a druhý s průměrným příjmem kolem 43 tisíc hrubého měsíčně — konsolidační balíček připraví podle propočtu hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila zhruba o 2000 korun měsíčně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Průměrná rodina přijde příští rok měsíčně o dva tisíce korun. Nejvíce se propíše zrušení školkovného

„Pravděpodobně nejvíce ji zasáhne zrušení školkovného, zároveň přenesení poplatku na obnovitelné zdroje energie zpátky na účet domácností a vydělávajícího partnera se dotkne i zavedení nemocenského pojištění. Celkem může v modelovém příkladě takováto rodina přijít za rok zhruba o 22 tisíc korun,“ vypočítává.

Právě zrušení takzvaného školkovného můžou pocítit rodiny s dětmi podle ekonoma nejvíc. Třeba v případě, že jejich děti chodí do státní školky s vyššími poplatky. Za dvě děti si v takovém případě mohli ročně odepsat z daní 34 tisíc korun. To už od příštího roku nepůjde.

Levnější knihy a potraviny?

Potraviny by naopak mohly zlevnit. Přejdou z 15procentní sazby DPH do snížené 12procentní. Neplatí to ale pro všechno zboží. Například minerálky a kojenecké vody vláda přeřadila dokonce do základní 21procentní sazby.

PRŮZKUM: Většina Čechů nerozumí konsolidačnímu balíčku. ‚Chtějí víc než hesla a slogany,‘ říká expert Číst článek

Právě to by mohlo podle prezidentky Potravinářské komory Dany Večeřové dopadnout na rodiny s malými dětmi. „Pro mladé rodiny, které musí kupovat pro děti kojeneckou vodu, protože z ní musí připravovat náhradní mléčnou stravu nebo ji používají na vaření, to určitě není dobrý signál,“ upozorňuje.

Změna daňové sazby se týká i knih — z 10procentní sazby se přesunou do nulovém. Mohly by tak o něco zlevnit.

Poplatky za energie

Domácnosti s velkou pravděpodobností od příštího roku opět čeká úhrada poplatků za obnovitelné zdroje energie. Letos poplatky na sebe vzal stát. V ročním souhrnu můžou přesáhnout klidně tisíc korun.

Energetický analytik společnosti Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák upozorňuje, že zásah do rozpočtu to bude i podle spotřeby.

„Průměrná domácnost v bytě se spotřebou 2 MWh za rok si připlatí přibližně do 1200 korun. Toto nejsou ovšem jediné poplatky, které vzrostou. Dále se očekává navýšení distribučních poplatků přibližně o 20 až 25 procent,“ počítá.

Vláda ani nepočítá s žádnými úlevami a finanční pomocí kvůli vysokým cenám energií, jako to platilo v letošním roce.