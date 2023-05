Dopady vládního balíčku: stavební práce za 100 tisíc korun mohou zlevnit o 2500, vypočítává ekonom

Od nového roku mají platit jen dvě sazby daně z přidané hodnoty místo současných tří. Počítá s tím vládní konsolidační balíček, tedy soubor úsporných opatření. Ten ale musí ještě projít schvalovacím procesem, na stůl hod dostane jak vláda, tak hlavně Parlamentem a ve finále ho má podepsat prezident. Na základě úprav DPH mají být některé položky levnější, jiné naopak zatíží peněženku víc. Život k nezaplacení Praha 18:33 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konsolidační balíček počítá s dvěma sazbami DPH místo tří. Vliv to může mít třeba na cenu stavebních prací (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Základní sazba daně z přidané hodnoty zůstane stejná, tedy 21procentní. Současné snížené sazby, 15procentní a 10procentní se sloučí do 12procentní. Tato úprava by měla lidem podle ministerstva financí přinést bezmála 6,5 miliardy korun.

Nová 12procentní sazba DPH má zlevnit základní potřeby pro život, tedy bydlení, léky a potraviny. Jak výrazně ale tyto položky dopadnou do domácích rozpočtů, záleží na každé domácnosti a například jejich nákupních zvyklostech. Zlevnit by se lidem měli nově i stavební práce pro bydlení.

„Pokud má někdo ‚štěstí‘, že zrovna teď se chystá rekonstruovat nebo si objednávat významnější stavební práce, tak jelikož se tam točí významně větší prostředky, bavíme se o statisících, tak se dá ušetřit docela výrazně. Pro představu, stavební práce za 100 tisíc by v případě, že vám stavební firma benefit nechá, znamenala úsporu zhruba 2500,“ vypočítá pro Radiožurnál Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Ve snížené sazbě dál zůstanou vodné a stočné, teplo, doprava cestujících, stravovací služby s výjimkou čepovaného piva, vstupenky na kulturní a sportovní akce nebo třeba časopisy.

Nově se ale z nejnižší 10procentní sazby posune do 12procentní i zboží, jako jsou kojenecká výživa nebo třeba bezlepkové potraviny.

A dražší bude i čepované pivo, které se přesune z 10procentní DPH do nejvyšší 21procentní. Pokud tedy byli lidé zvyklí chodit do hospody na pět piv s 250 korunami, nově si do peněženky budou muset připravit necelých 280 korun.

„Vláda navrhuje u některých položek, které momentálně podléhají snížené sazbě daně, tedy 10procentní nebo 15procentní, jejich přeřazení do základní sazby 21 procent. Příkladem mohou být kadeřnické a holičské služby, točené pivo, opravy obuvi, úklidové práce nebo prodej palivového dřeva,“ vyjmenovává Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP. Do zvýšené sazby DPH se přesouvají také nealkoholické nápoje.

Evropské srovnání

Z průzkumu agentury STEM/MARK od 15. do 17. května na vzorku 800 respondentů vyplynulo, že tři čtvrtiny lidí se shodují, že je potřeba šetřit s veřejnými financemi. S celým balíčkem opatření k ozdravení státních financí ale souhlasí jen necelá desetina lidí a 25 procent jen s částí návrhů. Naopak dvě třetiny lidí se zveřejněnou podobou konsolidačního balíčku nesouhlasí.

Nejvyšší základní DPH má v Evropě Maďarsko, a to 27 procent. Následují ho severské země, Řecko nebo i Chorvatsko s 25 procenty. Naopak nejnižší základní DPH má Švýcarsko a také Lichtenštejnsko, a to necelých osm procent. Liší se ale i počet nebo výše snížených DPH. Nutno dodat, že tyto státy ale fungují po daňové i sociální stránce jinak.

Přehled sazeb DPH v Evropě



Stát Standardní (%) Snížená (%) Belgie 21 6 a 12 Bulharsko 20 9 Česko 21 10 a 15 Dánsko 25 – Estonsko 20 9 Finsko 24 10 a 14 Francie 20 2,1 a 5,5 a 10 Chorvatsko 25 5 a 13 Irsko 23 4,8 a 9 a 13,5 Island 24 11 Itálie 22 4 a 5 a 10 Kypr 19 5 a 9 Lichtenštejnsko 7,7 3,7 a 2,5 Litva 21 5 a 9 Lotyšsko 21 12 a 5 Lucembursko 16 3 a 7 a 12 Maďarsko 27 5 a 18 Malta 18 5 a 7 Německo 19 7 Nizozemsko 21 9 Norsko 25 12 a 15 Polsko 23 5 a 8 Portugalsko 23 6 a 13 Rakousko 20 10 a 13 Rumunsko 19 5 a 9 Řecko 24 13 a 6 Slovensko 20 10 Slovinsko 22 9,5 a 5 Španělsko 21 4 a 10 Švédsko 25 6 a 12 Švýcarsko 7,7 2,7 a 3,5 Velká Británie 20 5 Zvýšenou sazbu nemá v Evropě nikdo.