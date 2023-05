Rafaj: Zatímco od nás chce vláda vybrat o 22 miliard navíc, vlastními úsporami přispěje mnohem méně

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj vidí pozitivně, že vláda s ozdravným balíčkem vůbec přišla. Současný stav veřejných financí totiž podle něj dlouhodobě poškozuje i průmysl. Pokud jde o plánované zvýšení daní z příjmů firem od roku 2025, podniky se podle něj kvůli tomu nezhroutí. Kritizuje ovšem nepoměr mezi příjmem ze soukromého sektoru a úsporami ve státní správě. Praha 20:18 11. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Upřednostnili prostě pití alkoholu před zdravím,“ uzavřel Rafaj | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Vadí mi nepoměr. Zatímco od nás chce vláda na konsolidaci státních financí vybrat 22 miliard korun navíc, sama přispěje vlastními úsporami na provozu státu mnohem méně. Od středopravicové vlády, která chce štíhlý stát, bych čekal daleko větší výtlak,“ sdělil Jan Rafaj pro Český rozhlas.

Stát chce uspořit na provozu zhruba 11 miliard korun, nicméně zamýšlí ještě 9,7 miliardy korun ušetřit na platech ve veřejné sféře.

Snížená sazba DPH ve výši 12 procent je překvapení, říká expert Jelínek. Nezdanění tichých vín hájí Číst článek

Průmyslníci jsou znepokojeni také tím, že nevědí, jaké dotace chce vláda konkrétně škrtat. „Vláda s námi zatím vůbec nejednala. Ale jestli je pravda, že se to má týkat i kompenzací v energeticky náročném průmyslu, které jsou pomocí kvůli Green Dealu, tak je to totální hloupost,“ upozornil viceprezident.

Za poněkud bizarní pak považuje rozhodnutí dál uplatňovat nulovou sazbu spotřební daně na víno, zatímco podnikům se má zrušit daňová výjimka na zaměstnanecké benefity, které směřují podle Rafaje často do oblasti zlepšení zdraví zaměstnanců.

„Upřednostnili prostě pití alkoholu před zdravím,“ uzavřel Rafaj.

Nespokojený je i předseda Ocelářské unie Daniel Urban. „To, co jsem dnes (– ve čtvrtek pozn. red.) slyšel, je antiprůmyslová politika,“ soudí.

Stejně jako Rafaj postrádá zásadnější úspory na straně státu a čeká na bližší informace, jaké dotace se mají rušit.

„Pokud by to byly skutečně specifické kompenzace pro energeticky náročný průmysl, tak to je pro oceláře, chemičky a další obory opravdu ‚velký špatný‘, to by šlo opačným směrem, než co dělají vlády v zahraničí,“ upozornil Urban.