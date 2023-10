Senátoři se začnou zabývat konsolidačním balíčkem. Nejspíš tam projde snadněji než dolní komorou

Ve Sněmovně nekončící boj, v Senátu možná o dost klidnější projednání. Konsolidační balíček míří tento týden do horní komory. Předlohou se začnou zabývat výbory. Návrh, který podle opozice zvyšuje některé daně a má podle vládní koalice zlepšit hospodaření státu, by zřejmě měl projít. Ukazují na to vyjádření předsedů nejsilnějších klubů. Praha 8:32 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zahajuje schůzi | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senátní výbory se tento týden začnou zabývat takzvaným konsolidačním balíčkem. Sněmovna ho většinou 108 hlasů přijala v pátek 13. října. Předcházely tomu desítky hodin opozičních projevů v několika jednacích dnech s často velmi vyhrocenou atmosférou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Projde konsolidační balíček Senátem? Poslechněte si reportáž

V Senátu by to mělo být jinak. „Já předpokládám, že projednávání bude kultivovanější,“ očekává předseda nejsilnějšího senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Debata, která podle něj nebude krátká, skončí zřejmě jen doprovodným usnesením. To by znamenalo, že konsolidační balíček půjde dál.

„Každému tam něco chybí, každému tam něco přebývá. Některé pozměňovací návrhy na schůzi určitě zazní, je otázka, jakou budou mít podporu. Ale spíše očekávám, že balíček schválíme ve sněmovní verzi,“ věří Nytra.

Výhrady ke konsolidačnímu balíčku chce doprovodným usnesením vyřešit taky druhý nejsilnější klub KDU-ČSL. Další změny, které by do balíčku chtěly strany přidat, zřejmě budou řešit až později. Předseda klubu KDU-ČSL Josef Klement chce teď balíček schválit ve znění z Poslanecké sněmovny.

Přijetí konsolidačního balíčku podpořil i Vondrák. ‚Obstrukce se dostaly za únosnou mez,‘ vysvětluje Číst článek

„Víme, že jsou nějaké disproporce k zaměstnaneckým benefitům, k zaměstnaneckému stravování. Ale ten balíček se snaží řešit věci v kontextu,“ říká Klement.

Jen tyto dva kluby mají dostatek senátorů na schválení balíčku, a to se k nim zřejmě přidají i další.

Opozice bude proti

Proti budou senátoři z klubu ANO a SOCDEM, ani oni ale nechtějí projednání předlohy blokovat.

„Rozumím tomu, že chce vláda šetřit, v tom jsme naprosto v souladu. Ale nejsme v souladu s těmi kroky,“ vysvětluje předseda klubu ANO a SOCDEM Miroslav Adámek. Klub teď podle něj zvažuje, jestli navrhne vlastní změny, nebo úplné zamítnutí zákona.

„Samozřejmě musíme zvážit sílu, kterou máme v Senátu. Kolegové z vládních stran nás stoprocentně přehlasují. Nebudou to chtít vrátit zpět do Poslanecké sněmovny. Byť s tím nesouhlasí a chtěli by tam třeba podat nějakou změnu, tak to nebudou chtít vrátit, aby tam znovu neprobíhala ta diskuze, která tam probíhala,“ soudí Adámek.

‚Věřím, že projde beze změny‘

Jen závěrečné čtení konsolidačního balíčku ve Sněmovně trvalo téměř 20 hodin. Za těžce dojednaný kompromis vládnoucích stran konsolidační balíček považují taky koaliční poslanci. U dojednávání finální podoby balíčku letos v létě ostatně byli taky někteří senátoři z koalice.

60 procent firem chce příští rok zvedat mzdy. Kvůli úspornému balíčku plány možná přehodnotí Číst článek

I proto ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) očekává, že balíček v Senátu projde. „Pevně věřím, že projde beze změny,“ říká.

Senátoři se tento týden balíkem úspor začnou zabývat na výborech. Příští středu, 8. listopadu, by měli o předloze rozhodnout. Konsolidační balíček zasahuje do šesti desítek zákonů, mění třeba systém daně z přidané hodnoty. Zavádí dvě sazby místo tří – některé produkty tak možná zlevní, jiné naopak zdraží. Opatření mají jen v příštím roce zlepšit hospodaření státu téměř o 100 miliard korun.