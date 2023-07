Problémem je neřešená inflace ze strany vlády. Ne vše v úsporném balíčku je v pořádku, tvrdí Středula

Pouze den předtím, než budou poslanci opět řešit vládní úsporný balíček, bude tripartita v pondělí jednat o tom, na čem by mělo Česko šetřit a na čem naopak ne. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů však chtějí projednat i další témata. „Vážná je například otázka DPH, která je z našeho pohledu zcela nesmyslná. Zdraží spotřebu, udělá ještě větší díru do veřejných rozpočtů, což je zcela nelogické,“ míní šéf odborářů Josef Středula. Praha 16:41 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je na místě dát najevo, že ne vše v balíčku je v pořádku. Jsou i takové věci, kde se shodujeme i se zaměstnavateli, jako je například otázka benefitů, zvýhodnění odborářů v souvislosti s daňovými předpisy, FKSP,“ říká Středula.

Chceme, aby skutečně byla vedena nejen debata, ale hledala se taková řešení, která z našeho pohledu nepoškodí tolik zaměstnance, a přesto zabezpečí lepší situaci veřejných financí, zdůrazňuje Josef Středula

„Také je tam otázka DPH, která je podle nás naprosto nesmyslná. Zdraží spotřebu, udělá ještě větší díru do veřejného rozpočtu, což je nelogické, když se hovoří o konsolidaci veřejných financí,“ upozorňuje.

Odbory chtějí jednat o podobě úsporných opatření také s poslanci.

„První čtení začíná zítra v deset. Chceme využít prostoru mezi prvním a druhým čtení k vedení nejen debaty, ale i hledání takových řešení, která z našeho pohledu tolik nepoškodí zaměstnance a přesto zabezpečí lepší situaci veřejných financí, protože jsme přesvědčeni, že situace je velmi vážná,“ zdůrazňuje.

Podle Středuly záleží také na pozici vlády, zda si bude chtít prosadit balíček ve své verzi. Hlavním problémem je podle něj vládou opomíjená inflace.

„Pro příští rok je předpokládaný deficit 235 miliard korun. Pokud se nebude řešit příjmová stránka rozpočtu, bude to velmi vážné. I pro občany a podnikatele je důležité, jak to bude vypadat, protože to hlavní, co to způsobuje, ten obrovský problém, tak je zejména neřešená inflace ze strany vlády,“ míní Středula.

Pavel jako moderátor debaty

Předáci Českomoravské konfederace odborových svazů už dříve navrhli, aby debatu zástupců kabinetu, odborů a zaměstnavatelů o podobě balíčku moderoval prezident Petr Pavel.

„Očekávám, že prezident by do té debaty vstoupit nejenom měl, ale doufám, že do té debaty bude chtít vstoupit, protože tady se rozhoduje o budoucnosti České republiky po všech stránkách a bylo by dobře, aby byl konsensus hledán společně.“

„Nemyslím si, že by se mělo čekat pouze a jen na to, až přijde konsolidační balíček na stůl prezidentovi k podpisu. To už je většinou pozdě,“ dodává Středula.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a předseda ČMKOS Josef Středula | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz