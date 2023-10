Vláda propad zmírnila, ale nezastavila. V budoucnu musí přijít další konsolidace, míní ekonom Stroukal

Je tempo konsolidace veřejných financí dostatečné a přitom sociálně únosné, jak tvrdí Národní ekonomická rada vlády? Které rady ekonomických expertů vláda nepřijala? Nezaostává Česko v podpoře vědy, výzkumu a vzdělání? Český rozhlas se ptal člena Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Dominika Stroukala. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:16 5. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Stroukal, ekonom | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Česká ekonomika podle posledních zveřejněných údajů Českého statistického úřadu neroste. V letošním druhém čtvrtletí meziročně klesla o 0,6 %, proti předchozímu čtvrtletí stagnovala. Proč se Česku stále nedaří dostat na úroveň před pandemií?

Je pro to několik důvodů. Jeden z nich je relativně pozitivní: my jsme do pandemických problémů vstupovali s prakticky nulovou nezaměstnaností a je těžší růst, když se ekonomika přehřívá, než kdybychom byli hluboce pod možnostmi. To by asi nikdo nechtěl měnit a není na tom nic špatného. Ale pak jsou věci, které špatné jsou.

Návrh vrátit superhrubou mzdu do konsolidačního balíčku neprošel. „Vláda by tím popřela samu sebe," rozumí Dominik Stroukal. Kde dál nedala na doporučení Národní ekonomické rady?

Ale pak jsou věci, které špatné jsou. My víme, že se nepodařilo nakopnout důvěru lidí v ekonomiku, porovnání s jinými zeměmi. Je to špatně měřitelné, ale dá se změřit – typicky v agregovaných číslech jako spotřeba, úspory –, že se domácnosti i firmy, v soukromých investicích, pořád obávají budoucnosti a pro jistotu jsou ještě opatrné ve svých ekonomických aktivitách.

A potom jsou věci, které děláme špatně objektivně. Nepodařilo se nám udělat některá opatření, která se třeba v Polsku podařila. Neumíme pracovat s lidmi, kteří sem chtějí přijít pracovat, hážeme jim klacky pod nohy. Koneckonců z mé vlastní branže, ze školství víme, že lidé chtějí studovat na českých univerzitách a my uděláme všechno pro to, aby sem nešli a skončili v Polsku.

Jednomyslná shoda

„Tempo konsolidace veřejných financí je dostatečné a sociálně únosné.“ To je stanovisko Národní ekonomické rady vlády. Nakolik jste se na něm shodli jednomyslně?

To jsem nikdy asi neslyšel. Vím, že to je stanovisko vlády...

Je to stanovisko Národní ekonomické rady, ve středu prezentované po vašem zasedání.

Já jsem nic neprezentoval, ani nevím, kdo by to prezentoval za NERV, ale vláda to takto říká. My říkáme, že by si to zasloužilo ještě trošku, takže to úplně asi nesouhlasí.

Myslím si, že to není pravda. My si myslíme, že když se podíváme na strukturální schodek, tak by tempo mohlo být ještě vyšší.

Alespoň takto cituje ČTK, ze které vycházíme, Davida Havlíčka. Takže to jsou vlastně slova šéfa Národní ekonomické rady vlády.

Dobře, u toho jsem nebyl. Vím, že to padlo ze strany, což já chápu, prostě udělali konsolidační balíček v co největší míře, kterou si mysleli, že zvládnou udělat.

A že je únosný... ono to má náklady. Je omyl předpokládat, že se to nikoho nedotkne. Konsolidace znamená, že se někomu někde nedá a někde se zvyšují daně, takže to prostě ekonomiku bolí.

Já to chápu a bavili jsme se o tom. Nicméně v naší závěrečné zprávě ke konsolidačnímu balíčku říkáme, že snahu ceníme, myslíme si, že z velké části jdeme správným směrem...

Deficit vůči HDP

Ale není to ještě dost?

Když se podíváme na strukturální deficit vůči HDP, tak se bavíme o nějakých 2,1 % pro následující rok. V relativním srovnání s okolními zeměmi, se světem, to není špatný výsledek, ale pořád to znamená, že máme problém s tím, že narazíme na dluhovou brzdu. Pořád to znamená, že v budoucnosti bude muset ještě k nějaké konsolidaci dojít.

Já chápu, že už toho teď můžeme mít dost a politicky to bude složité a může to udělat prostě někdy jindy nějaká jiná vláda. Když se ale podíváme na prognózy Národní rozpočtové rady, tak jsme nezastavili ten propad. My jsme zmírnili tempo toho propadávání.

Když tedy ministr dopravy Martin Kupka z ODS řekl, že vláda nechystá další nové konsolidační balíčky, je to zřejmě ne proto, že by jich nebylo potřeba, ale že už by to asi bylo pro pětikoalici politicky neúnosné, rozumím tomu správně?

Ostatně i pro veřejnost. Ono se to potom propisuje do špatné nálady, která se nám propisuje do ekonomické aktivity. Já to politicky chápu, nicméně nám to nebrání v tom, abychom ukazovali ještě na místa, kde by se k nějaké konsolidaci dojít dalo.

Které návrhy z pera Národní ekonomické vlády se do konsolidačního balíčku nepropsaly? Čeho se Dominik Stroukal obává ve druhé polovině politického mandátu vlády? A jaká nenákladná řešení si představuje pro podporu vědy a výzkumu? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.