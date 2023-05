Balíček jde správným směrem, hájí ho ekonom Zahradník. Byl by pro platby ve zdravotnictví i školství

Zvýšení daní pro firmy nebo odvodů pro živnostníky, větší zdanění alkoholu a tabáku i vyšší daň z nemovitosti. To jsou jen některé z položek z úsporného balíčku, který ve čtvrtek představila vláda. Plánovaná opatření kritizuje opozice, podle ní zasáhnou hlavně podnikatele a důchodce. Kritikou nešetří ani odbory a podnikatelské svazy. „Balíček jde správným směrem,“ hájí ho na Radiožurnálu ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Rozhovor Praha 10:05 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Balíček jde správným směrem,“ hájí ho ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jste s tím balíčkem spokojen? Nechybí tam podle vás něco zásadního?

Myslím, že ten balíček jde správným směrem. Pokud by šlo o akademickou úvahu nebo aritmetické cvičení na papíře, tak by podle mého názoru měl být ještě o něco robustnější, a to například v oblasti důchodů směrem k obnově takzvaného druhého pilíře, který by tomu prvnímu, tomu veřejnému výrazně ulevil.

Řekl bych, že ta robustnost by měla být projevena i větší finanční spoluúčastí při úhradě zdravotnických služeb, koneckonců i v případě školství.

A co mi tam dost chybí na výdajové straně. Řekl bych, že je v české veřejné správě možné najít víc než 11 miliard korun úspor v oblasti administrativy. Za předpokladu, že by se důkladně digitalizovala, tak možnost úspor je podstatně větší.

Do jaké míry vláda s národní ekonomickou radou balíček konzultovala?

V Národní ekonomické radě jsem už docela pamětníkem, s výjimkou té Babišovy jsem byl ve všech. A mám z toho velmi dobrý pocit. Reflexe návrhů, které od loňského podzimu padaly, byla velmi vysoká a myslím si, že i vzájemná empatie byla velmi vysoká. Nedělám si iluze, že jakýkoliv návrh bude automaticky politicky přijat, ale zde si myslím, že míra přijetí byla velmi vysoká. Z tohoto toho pohledu jsem jako člen rady velmi spokojen.

Mají se zvýšit také odvody živnostníků. Je toto podle vás krok dobrým směrem?

Odvody živnostníkům se týkají pouze situací, kdy výše odvodů opravdu nestačí na to, aby ten živnostník v penzijním věku, ve stáří mohl pobírat alespoň trošku důstojnou mzdu. Takže za předpokladu, že živnostníci nebyli úplně zodpovědní a odváděli minimální částky, a potom jsou v 60 letech překvapeni, jak nízký důchod mají, a nejsou schopni se uživit z jiných zdrojů, tak pro tyto případy si myslím, že i toto jde dobrým směrem. Za předpokladu, že by byli osobně zodpovědnější, tak by to nebylo nutné. Ale bohužel případů nezodpovědnosti je poměrně dost.

Ještě poprosím stručně, nebojíte se toho, že plánovaná opatření budou působit proinflačně?

Nemyslím si. Mám pocit, že plánovaná opatření omezují poptávku, která v minulých několika letech, zejména v covidu, byla z veřejných prostředků velice silně futrována. Omezení poptávky a spotřebitelské poptávky, což v krátkém období zvyšuje ceny, je svým způsobem utlumeno. Takže mám pocit, že ten balíček je i protiinflační.