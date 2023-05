Nízký podíl z výnosu daní či vysoké zdanění nápojů. Vládě se schází výtky k reformnímu balíčku

Víkend byl pro řadu zástupců podniků, odborů nebo profesních komor pracovní. Dávali dohromady připomínky ke konsolidačnímu balíčku. Ten se ve vládním systému návrhů zákonů objevil minulý týden v pondělí. Den na to začala zkrácená lhůta pro připomínkové řízení. Na prostudování třísetstránkového dokumentu změn zákonů dostali týden, v pondělí lhůta pro podání námitek končí. Praha 6:00 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci Česko ve formě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V systému, kam musí zástupci firem, zaměstnanců i obcí připomínky vložit, se objevilo zatím jen několik připomínek.

Český rozhlas je ale oslovil a velmi často se opakují výtky třeba k vyššímu zdanění nealkoholických nápojů. Většina zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců je chce přesunout do nižší, dvanáctiprocentní sazby. V té vláda počítá s potravinami, ale s nápoji ne.

Kritizují také rušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. „Jsou tam ustanovení týkající se například benefitů pro zaměstnance, které využívají přes tři milióny lidí ve sportu či ve zdraví. Z části suplujeme stát. Nepřipadá nám vhodné ničit celý systém kvůli čtyřem miliardám,“ komentuje Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy.

Podobný požadavek bude vládě posílat i Hospodářská komora, Asociace malých podnikatelů a živnostníků nebo Unie zaměstnavatelských svazů. Na obraně benefitů se zaměstnavatelé shodnou i s odbory.

Svazu měst a obcí a taky Sdružení místních samospráv primárně vadí, že z výnosů některých daní mají dostávat nižší podíl. Nesouhlasí ani s tím, aby část zvýšené daně z nemovitostí šla státu. Doteď to byl totiž příjem výhradě pro obce.

Téměř všichni oslovení se shodnout na tom, že na zpracování připomínek dostali málo času. Řada z nich pracovala na připomínkách přes víkend.

‚Mimořádná priorita‘

Vláda si za zkráceným připomínkovým řízením stojí. Už v dokumentu, který vyzývá připomínková místa k podání námitek, pokud nějaké mají, označuje ministr financí projednání vládního zákona za mimořádně prioritní.

Do prvního čtení chce kabinet konsolidační balíček poslat ještě před sněmovními prázdninami, aby mohl platit od příštího roku.

„Ministr pro legislativu Michal Šalomoun stanovil připomínkové řízení na pět pracovních dní, s víkendem je to sedm dní. V minulosti se u konsolidačních balíčků žádné připomínkové řízení nekonalo. Jedinou výjimkou byl balíček vlády Petra Nečase, kdy připomínkové řízení trvalo šest dní,“ uvádí Šalomounova mluvčí Jana Taušová, podle které je lhůta dostatečná.

K návrhu zákona se můžou vyjádřit i jednotlivá ministerstva. Většina z nich ale uvedla, že vhledem k dosažené dohodě nebudou navrhovat žádné zásadní úpravy, má jít o technické detaily.

Vicepremiér Marian Jurečka z KDU-ČSL mluvil o tom, že taková je dohoda v koalici. Ministerstvo zahraničí se ale v připomínkách vymezilo proti škrtům výdajů na provoz a mzdy. Podle české diplomacie by to znamenalo zásadní omezení chodu ministerstva. Do problémů by se mohla dostat i česká velvyslanectví v zahraničí.

Premiér Petr Fiala z ODS řekl, že vláda do návrhu zákona zasáhne pouze v případě, že v něm najde chybu. Jinak nechce z dojednaného kompromisu ustoupit.

Změny před prvním čtením ve sněmovně tak zřejmě budou opravdu jen technické. Předseda vlády odmítl i návrh odborářů, kteří přišli s vlastí předlohou.