Naštvání představitelů obcí nerozumím. Vláda jim v úsporném balíčku ustoupila, namítá ekonom Marek

Pětikoalice se před několika dny shodla na některých úpravách v konsolidačním balíčku, který má stabilizovat státní rozpočet. Některé změny se nelíbí svazům sdružující obce, v pohotovosti zůstávají i zaměstnanecké odbory. Podle Davida Marka, ekonoma společnosti Deloitte, člena Národní ekonomické rady vlády a poradce prezidenta si obce nemají na co stěžovat. V případě zaměstnaneckých benefitů podle něj není kompromis rozumný. Rozhovor Praha 18:38 27. srpna 2023

„Pokud chceme provést fiskální konsolidaci, tak ten hlavní problém rozpočtů je zejména schodek státního rozpočtu," říká ekonom David Marek

Rozumíte tomu naštvání představitelů měst a obcí (koalice vyhověla obcím a ponechá jim celý výnos z daně z nemovitostí, rozdíl si ale vezme ze sdílených daní včetně DPH, právě to kritizoval předseda Svazu města a obcí František Lukl, pozn. red.)?

Popravdě řečeno, nerozumím. Já myslím, že od začátku bylo všem zřejmé, že by mělo jít o fiskálně neutrální operaci, kdy vláda ustoupila a vyhověla obcím tím, že jim nechá celý výnos z daně z nemovitosti a že se stejnou částku potom bude krátit u sdílených daní, které se přerozdělují v rámci rozpočtového určení daní. A to myslím, že bylo zřejmé, protože jinak by to nebylo fiskálně neutrální pro státní rozpočet.

Pokud chceme provést fiskální konsolidaci, tak ten hlavní problém veřejných rozpočtů je zejména schodek právě v oblasti státního rozpočtu. Takže my bychom vlastně vylepšili hospodaření obcí a krajů na úkor státního rozpočtu, což by samozřejmě při záměru konsolidovat schodek státního rozpočtu vůbec nedávalo smysl.

Jestli dobře rozumím výhradám představitelů města obcím, tak oni nemají problém s tím, že se to bude kompenzovat, ale kde se to bude kompenzovat. Je tento spor vlastně zásadní? Není jedno, jestli ta kompenzace bude z toho, co obce získávají z DPH, nebo co získávají z jiných daní?

Fiskálně je to v podstatě jedno. Jde o to, že ty prostředky jsou řádově zhruba odpovídající tomu, o co si polepší při výběru daně z nemovitosti. Zda ta kompenzace proběhne u daně z příjmu právnických osob, fyzických osob, nebo DPH je z fiskálního nebo makroekonomického pohledu je v podstatě jedno.

„Jsem neskutečně zklamán a šokován finální úpravou toho, že nakonec těch 10 miliard bude škrtnuto i z koeficientu daně z přídané hodnoty, protože na tomto shoda nepanovala. Respektive toto byla nepřekročitelná podmínka ze strany nejen ze Svazu měst a obcí, ale i Sdružení místních samospráv.“ František Lukl (předseda Svazu měst a obcí)

František Lukl v sobotu mluvil o tom, že celkově vládní konsolidační balíček obce připraví o 100 miliard korun. Odpovídá to propočtům, které máte třeba v rámci Národní ekonomické rady vlády? Je to realistický odhad?

Já jsem žádný takový odhad neviděl. Myslím si, že obce a kraje to zatíží minimálně. Tady jde opravdu o to redukovat problém, který je v oblasti státního rozpočtu. Na to je většina těch opatření zacílená. Pro obce a kraje by ty dopady neměly být prakticky žádné.

‚Nezbytný kompromis‘

V Poslanecké sněmovně samozřejmě sedí řada starostů a komunálních politiků. Očekáváte, že v tomto směru dozná balíček ještě změn?

Myslím si, že bylo poměrně komplikované dohodnout v rámci vládní koalice takto komplexní změnu. Byl jsem překvapen, že i akceptace změn proběhla relativně hladce a většina těch úprav byla spíše racionálním směrem.

JAK SE MÁ BALÍČEK DOTKNOUT MĚST A OBCÍ Konsolidační balíček se nakonec nemá dotknout daně z nemovitostí. Ta zůstane v režii samospráv, a to ačkoliv si její část chtěl původně stát stáhnout pod sebe. Výměnou za to ale vláda sníží obcím příjmy ze sdílených daní, jako je daň z příjmu fyzických a právnických osob a také daň z přidané hodnoty (DPH). Kabinet chce změnit i poměr přerozdělení výnosu daně z hazardu mezi samosprávou a státem.

Takže teď si myslím, že po takto složitě dosažené dohodě už v Poslanecké sněmovně nebude ochota otevírat znovu debatu o konsolidačním balíčku. Ono je potřeba ho přijmout relativně rychle, protože na jeho opatřeních už by měl být založen návrh státního rozpočtu, který se v nejbližších týdnech bude projednávat.

Kritika směrem k aktuální koaliční dohodě na změnách konsolidačního balíčku míří nejenom od zástupců měst a obcí, ale také od zástupců odborů a zaměstnavatelů. Ti kritizují hlavně strop pro daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů. Vláda nakonec ustoupila, ponechá zvýhodnění benefitů, ale jenom do výše poloviny měsíčního platu. Považujete tento výsledek za rozumný kompromis?

Já to považuji za nezbytný kompromis, nicméně slovo rozumný bych asi nepoužil.

Myslím si, že ten původní záměr vlády byl lepší. Já chápu, že se to nemusí zaměstnavatelům, respektive odborům líbit, ale je to záležitost, která je jedním z plevelů v našem daňovém systému.

Kdyby se to odstranilo, bylo by to nejenom fiskálně úspornější pro státní rozpočet, ale bylo by to také ve prospěch přehlednosti a srozumitelnosti daňového systému.

Komunikace vlády

Média už třetí den rozebírají kritiku toho, na čem se vládní koalice v tomto týdnu dohodla. Nejde té kritice naproti sama vláda tím, jak komunikuje? Koneckonců i František Lukl v sobotu mluvil o tom, že se informace dozvídá pokoutně. To samé v pátek říkali zástupci podnikatelů. Jediným oficiálním výstupem z koaličního jednání je velmi strohá tisková zpráva ministerstva financí. Nedělá v tomto směru vláda chybu? Neměla by komunikovat víc a lépe?

Vždy můžete komunikovat víc a lépe, ale při akceptaci nebo projednávání změn konsolidačního balíčku si myslím, že tato kritika není tak oprávněná.

Ano, při navrhování toho balíčku, tam to dávalo smysl. Řada těch věcí byla oznámena, aniž by proběhla širší debata. Ale teď to poslední kolo projednávaných změn mi přišlo naprosto v pořádku. Zmínil jste strohou tiskovou zprávu ministerstva financí, mně přijde naprosto přehledná a v pořádku.

Ve finále bude mít poslední slovo ohledně konsolidačního balíčku samozřejmě prezident republiky Petr Pavel. Cítíte už teď silný a silnější tlak na pana prezidenta a třeba i na vás, protože jste jeho poradcem? A uvažuje třeba prezident, že by do jednání o definitivní podobě ještě nějak vstoupil?

Já myslím, že jsme to projednávali už tak dlouho, že pozice jsou celkem vyjasněné. Samozřejmě pan prezident oznámí svůj postoj k tomuto sám. Ale já myslím, že z dosavadních vyjádření je zřejmé, že podporujeme fiskální konsolidaci. Je to dnes asi druhý největší problém české ekonomiky po inflaci, tudíž vlastně aktivita ze strany vlády, ten záměr konečně se tomuto tématu věnovat, je určitě hodný podpory.

„Vláda prohospodařila možnost udělat z balíčku relativně moudrý krok. Místo nutné korekce provedla kosmetické změny. Názor těch, kteří společné stanovisko hledají nelehko (odboráři a zaměstnavatelé), nevyslyšela“ Josef Středula (předseda Českomoravské konfederace odborových svazů)

Vy jste opakovaně mluvil i v našem vysílání v minulých týdnech a měsících o tom, že toto je jenom začátek, že budou potřeba další úsporné balíčky. Když vidíte, jak komplikovaně se hledá dohoda na tomto balíčku, navíc, když vezmeme v úvahu, že se letos vláda dostane do druhé poloviny svého mandátu – je reálný další balíček ještě v tomto volebním období?

Já myslím, že bychom ho potřebovali. Jestli je reálný, to nevím. Ekonomicky je to zřejmé.

My potřebujeme adresovat problém, kterému se říká strukturální rozpočtový schodek. Ten se dá odhadnout někde kolem 240 miliard korun. Fiskální balíček, o kterém se bavíme, by měl v průběhu dvou let snížit tento strukturální problém o zhruba 150 miliard korun. Takže nám tady necelých 100 miliard zbývá k vyřešení. A to by měl být úkol pro další kolo fiskální konsolidace.

Bylo by dobré, aby se k tomu přikročilo co nejdříve. Teď jsou relativně vhodné ekonomické podmínky. Nečelíme žádné recesi, pandemii. Myslím si, že minimálně by se na tom mělo začít pracovat, aby se to buď stihlo ještě v rámci tohoto volebního období, nebo aby to alespoň bylo připravené, protože teď vlastně žádné další konkrétní návrhy na stole nejsou.

A mluvil jste správně o tom, že to druhé kolo bude asi podstatně komplikovanější. O to větší je ta časová urgence, aby se na tom začal pracovat co nejdříve.