Marže neznamená zisk. Ministerská kontrola může přinést jedině nespravedlnost, říká zemědělec

Ministerstvo zemědělství začalo sledovat prodejní ceny vybraných potravin. Podle šéfa resortu Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) si totiž obchodní řetězce započítávají extrémně vysoké marže. Kontroly mají trvat nejméně tři měsíce. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek je ovšem přesvědčen, že monitoring marží situaci nevyřeší: „Nemůže to nic přinést, jedině nějakou další nespravedlnost, protože ta přirážka ještě neznamená zisk," upozorňuje. Praha 16:01 22. dubna 2022

Také podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je kontrola marží krokem. Výše marže podle něj nevypovídá nic o ziskovosti prodávajícího.

„Politici většinou sahají k rychlým opatřením, která se projeví v krátké době, aby to dobře vypadalo. Ale tady je potřeba dlouhodobě systémově pracovat na tom, aby byl trh co nejpestřejší, aby se tady skutečně ty jednotlivé velikostní struktury vzájemně doplňovaly, protože všechny mají své výhody, a určit limity,“ říká šéf soukromých zemědělců Šebek.

A poukazuje na privilegované postavení velkých řetězců v České republice: „U nás bohužel došlo k tomu, že to tady velké obchodní řetězce ovládly a teď trochu sklízíme výsledky jejich podpory.“

Řešení mnohého vidí soukromí zemědělci v systémovém snížení byrokracie, dodává Šebek. „Aby trh byl co nejpestřejší. Aby mohly vznikat malé mlékárny, bourárny, zpracovny, prodejny. Aby se jednotlivé velikostní struktury doplňovaly, protože malé i velké mají své limity a výhody,“ zdůrazňuje Šebek.

Také podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je kontrola marží krokem vedle a stejně jako Šebek podotýká, že výše marže nevypovídá nic o ziskovosti prodávajícího.

„Marže je rozdíl mezi tím, za co nakoupím a za co prodám. Z toho se platí mzdy, energie, provoz, logistika. Pokud má něco smysl sledovat, tak je to ziskovost v jednotlivých částech celého výrobního a prodejního řetězce,“ navrhuje Prouza.