Kopečný: Letos dodáme Ukrajině 500 000 kusů munice. Pomáháme i ve zdravotnictví a v čistění vody

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynulo přesně tisíc dnů. Česko se už od prvních momentů aktivně zapojuje do humanitární i vojenské pomoci napadenému státu. „Podílíme se nejvíc na oblastech energetiky, čištění vody nebo zdravotnictví," informuje pro Český rozhlas Plus o tom, jak pokračuje pomoc napadené zemi, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Rozhovor Praha 15:24 19. listopadu 2024

Naplňuje se váš předpoklad, že na podzim bude česká muniční iniciativa dodávat každý měsíc zhruba 100 000 kusů dělostřelecké munice a do konce roku to bude celkem předpokládaných 500 000 kusů?

Co jsme slíbili mezinárodním partnerům a na čem jsme se dohodli, se naplňuje. Za rok 2024 skutečně dodáme 500 000 kusů munice ráže 155 milimetrů a k tomu i další ráže.

Od začátku příštího roku počítá české ministerstvo obrany s projektem, který se nazývá Iniciativa 2025, na které se podílí i Dánsko a Nizozemsko. Jak to vypadá s podporou dalších států?

Již nyní se přihlásilo několik dalších států, které už připravují právní dokumenty. Jsou tam ale i další státy, které ovšem nejmenujeme, dokud to samy neprohlásí veřejně. Od několika států pak máme avízo, že v tom chtějí pokračovat, jenom ještě nepřišly s konkrétní částkou.

Soukromé investice

Jakou pomoc poskytuje Česko Ukrajině kromě organizace této iniciativy? Myslím zdejší vojenskou a humanitární pomoc, protože jsme se třeba dozvěděli, že Česko poslalo Ukrajině od předloňského začátku ruské invaze z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 7,3 miliardy korun.

Spousta toho, co Ukrajině posíláme od prvních dnů ruské agrese, byla z armádních skladů. Je namístě říci, že všechno, co jsme poslali, nám bylo bohatě kompenzováno buď přímo finančně ze zdrojů Evropské unie, která to proplácí v rámci Evropského mírového nástroje, anebo díky tomu, že jsme se dohodli s jiným partnerem – jako se Spojenými státy na vrtulníky nebo s Německem na tanky.

Ale kromě toho je tu pomoc otázka humanitární. V tomhle také Česko hraje prim. Už nikoliv nutně koordinační úlohou, ale spíš tím, co děláme a kde to děláme. Podílíme se nejvíc na oblastech energetiky, čištění vody nebo zdravotnictví. Konkrétně ve východních regionech, které jsou částečně okupované a nejblíž frontě.

A to je vládní pomoc, anebo se na tom výrazně podílejí i privátní firmy? Například jsem zaznamenal, že v Orivu, asi 100 kilometrů od Lvova, vyrostla ve spolupráci české MND a místní společnosti Ekooptima větrná elektrárna.

Větrná elektrárna, jejíž provoz jsem slavnostně zahajoval asi před dvěma měsíci, je jeden z nejvýznamnějších investorských počinů od začátku války. Skupina Karla Komárka Moravské naftové doly tam otevřela větrnou elektrárnu o síle 60 megawattů, která přináší elektřinu pro více než 125 tisíc lidí. Jenom česká část investice je přes 1,5 miliardy korun.

A to je investice, žádné dary. Takže úloha privátních firem v tom je významná, protože v mezinárodním měřítku hrají Češi jednu z nejvýznamnějších úloh vedle třeba francouzských firem.

Drtivá většina toho, co tam posíláme, je placena ze zahraničních zdrojů. Jsou to rozvojové agentury Spojených států, USAID nebo Tchaj-wanu, Japonska a dále to jsou banky. Většina produktů, které dodáváme, jsou dodávané na základě úvěrů, které si berou města od mezinárodních bank.

Česká garance

Česká Národní rozvojová banka odstartovala nový program s názvem Ukraine Recovery Guarantee. V rámci něho si mohou firmy do budoucna zažádat o úvěr se zárukou v celkové výši až čtyři miliardy korun. Jak má projekt fungovat?

Tento nástroj je první svého typu, který Národní rozvojová banka nebo vůbec Česko spouští. Je to právě na Ukrajinu, protože tam jsou v tuto chvíli největší příležitosti v oblasti úvěrového financování.

Opět, nejde o dary, jde o to, že si nějaká města, municipality nebo jejich městské firmy půjčí peníze. Aby ukrajinské banky byly schopné tuto půjčku realizovat, tak potřebují garance. A právě záruky poskytuje česká Národní rozvojová banka.

Důležité je, že kromě toho, že jsme jenom jedna ze sedmi bank v Evropské unii, která toto spustila, tak drtivou většinu toho, co budeme takto ručit, navíc garantuje Evropská unie.

Funguje to přes projekt Nástroj pro Ukrajinu, Ukraine Facility, který spustila Evropská unie v únoru. Na něj jsme se několik měsíců připravovali, nakonec jsme úspěšně podali přihlášku a teď uvidíme, nakolik bude vyslyšena.

Kdy to bude schváleno? Kdy se to může realizovat?

Projekty budou vyhodnoceny v lednu a úvěry začnou běžet někdy v polovině příštího roku.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.