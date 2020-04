Výrobce letadel Airbus reaguje na sníženou poptávku. Omezí výrobu v průměru o třetinu

Stát i banky dělají všechno pro to, aby lidem finance nedošly, tvrdí člen představenstva ČSOB

„Přirovnal bych to k vystřižení jakéhosi metru. Mám možnost do konce října, nebo července neplatit a potom, co skončí toto období, nastupují stejné splátky, jako byly před tím,“ vysvětluje Jan Sadil.