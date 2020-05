Pandemie koronaviru mění svět investic. ‚Jde o běžné fáze krize,’ říká expertka o chování na trzích

Pandemie nemoci covid-19 mění investování po celém světě, Česka nevyjímaje. A to nejen u tradičních aktiv jako jsou akcie, podílové fondy nebo komodity. Třeba trh s uměním se v polovině března prakticky zastavil a jeho rozjezd bude podle odborného serveru Art Plus jen velmi pozvolný. Audio Praha 7:05 2. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trhy se chovájí podobně jako u jiných krizí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Šok. Přesně to zažili investoři kvůli novému typu koronaviru. A ze strachu, aby nepřišli ještě o více peněz, se řada z nich z trhu stáhla. Evropské akcie spadly ve druhé půlce března na několikaletá minima, pokles byl citelný také na americkém trhu.

A nešlo jen o akcie. Volný pád zažila ropa nebo třeba kryptoměny, které ztratily až 50 procent své hodnoty. Podle ředitelky P2P investiční platformy Bondster.cz Jany Mückové jde ale o běžné fáze jakékoliv krize.

„První fází je vždycky ten šok, který je následovaný těmi velkými propady, v druhé fázi se trhy trochu zklidní, investoři si na krizi zvyknou a trhy se pak začínají pomalu stabilizovat, přitom v těchto dvou fázích jsou investoři velmi ovlivněni emocemi, jednoduše protože, že jako lidé neumíme emoce vypnout a ovlivňuje nás hlavně strach ze ztrát,“ vysvětlila Radiožurnálu.

Vzkříšení trhů

Třetí fází pak je vzkříšení, které je ale pomalé a odvíjí se od ekonomických základů. Přestože se akciové trhy v Evropě pomalu oklepávají z toho nejhoršího, na dosažení předkrizových hodnot si budeme muset ještě počkat.

A opatrní jsou také investoři. Řada z nich mění své chování a myslí teď hlavně na to, jak nepřijít o další peníze. Namísto investování tak drží hotovost a pečlivě zvažují, do čeho ji vloží. Jak by se mohlo změnit rozložení investic po koronakrizi?

„Velmi pravděpodobně poklesne objem aktiv v akciových fondech a případně i ve smíšených fondech a to z toho důvodu, že klesá hodnota už investovaných peněz a je otázkou, jestli nové investice dokáží nahradit tento pokles. Pravděpodobně pokud dojde k oživení, tak v konečném součtu dojde k navýšení počtu těchto dynamických investic, ale může to být běh na dlouhou trať,” řekl šéfredaktor serveru Poradci sobě Petr Zámečník.

Byznys s uměním

Onemocnění covid-19 srazil dolů i byznys s uměním. Za první čtyři měsíce letošního roku sběratelé na akčním trhu utratili 80 milionů korun, o sto milionů méně než ve stejném období loni. A nejistá je podle Jana Skřivánka ze serveru Art Plus i další budoucnost.

Jde o to, kdo bude schopen dále nakupovat a kdo bude ochoten prodávat. Já si představuju že jeden z možných scénářů je, že majitelé děl pokud nebudou ve finanční tísni, tak si řeknou, že teď není dobrá doba prodávat, čili řada těch špičkových děl se na trhu vůbec neobjeví, protože je majitelé budou dál držet.

Navíc zvlášť začínající investoři, kteří touží po zhodnocení peněz, by neměli zapomínat na to, že si vše musí dobře propočítat a nezapomenout tak na pravidelné výdaje, které mají. A pokud investicím nerozumí, tak by se měli poradit s odborníky.

„Každý má logicky jiné možnosti, které jsou samozřejmě dány příjmem nebo životní či rodinou situací, ale setkávám se i s investory kteří pravidelně investují 10 tisíc korun měsíčně, protože jsou to pro ně peníze které nutně nepotřebují,” popsala Jana Mücková.

Podle Petra Zámečníka porostou po koronakrizi nejvíce takové akcie, které nejvíce ztratily. Jenže vybrat ty správné, není jednoduché. Některé společnosti totiž nemusí současnou dobu přežít.