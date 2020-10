Podniky po 2. listopadu opět otevřou, věří Schillerová. Plošné kompenzace už neplánuje

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO věří, že se po 2. listopadu opět otevřou podniky zavřené kvůli šíření koronaviru. Řekla to ve čtvrtečním vysílání Radiožurnálu. A dodala, že na plnění státního rozpočtu mají zásadní vliv některé neznámé. Vláda nadále pro letošek počítá se schodkem 500 miliard korun, i když ministryně už dříve připustila, že by mohl být nižší. Praha 10:41 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vysoký bude podle vás letošní schodek státního rozpočtu?

Připustila jsem to s ohledem na to, jak se vyvíjí pokladní plnění. Ekonomika se na konci června odrazila ode dna a začala se nadechovat. Nicméně teď jsme ve druhé vlně a pevně věřím, že to zvládneme. A že částečné uzavření některých ekonomických provozů bude jen částečné a že je zase 2. listopadu otevřeme. Toto jsou neznámé, které mají na plnění rozpočtu zásadní vliv.

Živnostníkům opět chcete vyplácet kompenzační bonus. Kolik to bude stát celkově?

Počítáme to. Chtěla bych zdůraznit, že už nebude plošný. Včera jsme se ještě domluvili, že prodloužíme program Antivirus typu A, což jsou buď karantény, u kterých kompenzujeme zaměstnavatelům 80 procent z vyplacené mzdy, kterou vyplatí těm zaměstnancům. A pak je tam ještě část programu, kdy vyplácíme kompenzace, když jsou uzavřené provozy. Tam jsme doposud vypláceli 80 procent z placené mzdy, nyní budeme vyplácet 100 procent.

Když jsme zavřeli restaurace a zaměstnavatel poslal zaměstnance na překážky a dál jim platí mzdu, tak mu budeme část, kterou jim platí, ve 100 procentech kompenzovat. V návaznosti na to máme celou řadu oborů, které jsme zavřeli, třeba restaurace, a jejich majitelem je OSVČ, není to právnická osoba, nebo malé s. r. o. bez zaměstnanců. A těm dáme kompenzační bonus. Ale zdůrazňuji, jen oborům, kterým jsme teď znemožnili podnikat.



Jak dlouho v praxi potrvá, než živnostník příspěvek dostane? Zkušenost z úvěrových programů COVID ukazuje, že vyhodnocení takových žádostí trvá řádově týdny.

Mluvíte o únorových programech. Ale vzpomeňte si, když jsme na jaře vypláceli kompenzační bonusy OSVČ nebo malým s. r. o., nebo si dokonce ministerstvo financí vzalo pod křídla takzvané dohodáře. Vyplácela to finanční správa. A já už jsem tehdy řekla, že je to jediný orgán veřejné správy, který to zvládne rychle. A dobře víte, že pomoc přišla od podání žádosti, kterou mohli činit i e-mailem, do dvou až tří dnů.

Odkdy bude možné o příspěvek požádat?

Jakmile bude legislativa. V pátek finalizujeme verzi, mám ještě dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) svolané všechny svazy a komory, abychom si odladili nějaké připomínky. V pátek je na 13.00 svolaná mimořádná vláda. A já to navrhnu ve stavu legislativní nouze. To znamená, že by to příští týden sněmovna v jednom dni schválila. Pak to ještě musí do Senátu.

Jakmile bude účinná legislativa, tak jsme připravení. Finanční správa to umí, už to dělala na jaře. Tady možná bude o jednu kolonku v té jednoduché žádosti více, že budou muset čestným prohlášením potvrdit, že patří mezi zavřené obory. Ještě chci zdůraznit, že ten zavřený obor musí být převažující činnost, tedy musí to být jeho převažující zdroj příjmů.

Dnes vás čeká jednání s bankami, budete prosazovat prodloužení splátkového moratoria? Volá po tom třeba Hospodářská komora.

Svolala jsem to především kvůli COVIDu III, to znamená úvěrovému programu se státní zárukou, kdy dáváme na úvěry do 50 milionů státní záruku, pokud je to firma do 250 zaměstnanců, to znamená malá a střední, až 90 procent, tedy 45 milionů. Pro ty větší firmy nad 500 zaměstnanců dáváme 80 procent. To končí na konci roku.

Evropská komise se vyjádřila, že tento týden prodlouží výjimku na tyto typy záruk do poloviny příštího roku, takže chci opět ve stavu legislativní nouze navrhnout prodloužení tohoto zákona. To je primární důvod, proč se scházím s bankami. A otevřu i toto téma. Chci znát na to jejich názor, zaznamenala jsem v médiích, že už nepodporují plošné moratorium, že to chtějí řešit individuálními žádostmi. Toto budou taková dvě témata, která dnes otevřu.