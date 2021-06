Češi si během pandemie zútulňovali své domácnosti. Do úprav investovali v průměru 60 tisíc korun

Patrik zůstal v loňském roce stejně jako mnoho dalších Čechů na home office. Aby se mu dobře pracovalo, tak se pustil do úprav domácnosti.

„Koupil jsem si kvalitnější stůl, lampu, a hlavně kvalitní židli na moje záda. To byl takový základ a pak jsem pokračoval v průběhu měsíců, koupil jsem si i nějaké cvičební věci. A koupil jsem si i nějaké roboty do kuchyně, abych mohl více vařit,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Do vylepšení domácnosti investoval Patrik 25 tisíc korun. V průměru přitom Češi za renovace svých obydlí utratili ještě víc – 60 tisíc korun. Výjimkou ale nebyly ani částky nad 150 tisíc. Vyplývá to z dat skupiny ČSOB. Co nejčastěji měnili ve svých bytech a domech?

„Malování, lifestylové úpravy, drobné vychytávky, ale poměrně hodně je i nákupů vybavení do domácnosti, ať už se to týká spotřebičů, dekorací, nábytku, rekonstrukcí. Není to příliš velké, ale je vidět, že lidé si kupovali i psací stoly, kancelářské židle a další kancelářské vybavení, protože potřebovali svou domácnost dovybavit,“ vyjmenovává Jiří Feix z Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny

Domácnosti měly na takové rekonstrukce ve většině případů našetřeno.

„Ukazuje to, a považoval bych to za dobrou zprávu, že určitý sektor společnosti je schopný mít úspory a v celku odpovědně je investovat. Ukazuje se také to, že spoření a spořivost není něco, co by nám nebylo vlastní,“ pokračuje Jan Sládek, sociolog bydlení z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kdo se pustil do nákladnějších rekonstrukcí, využil například úvěrů ze stavebního spoření, bankovních půjček nebo třeba hypoték – takových byla necelá desetina.