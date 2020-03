Pravděpodobnost recese kvůli koronaviru u nás hraničí s jistotou, říká ekonom Kovanda

V Číně se kvůli koronaviru propadla průmyslová výroba o 13,5 %, což je největší pokles za 30 let. V posledních dnech se ale země vrací zpět do původního pracovního tempa. Do jaké hospodářské situace se nejen Čína vrátí a jak pandemie dopadne na světovou ekonomiku? Praha 8:41 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Čínská média, ta pod plnou kontrolou státu, hovoří o těžkých časech,“ uvádí v pořadu Souvislosti Plus zpravodaj Českého rozhlasu v Číně David Jakš. Tématem je prý teď hledání viníka současného stavu. „Kárající čínský prst samozřejmě jako obvykle směřuje do zahraničí a málokdy do vlastních řad.“

Hongkongská nebo singapurská média ale vycházejí z čísel Světové obchodní organizace a Světové banky, takže jednoznačně mluví o „volném pádu“ čínské ekonomiky v prvních dvou měsících tohoto roku.



„Odhady, kdy se Čína vrátí k průmyslové výrobě v plném objemu, se různí. Stranický list Global Times mluví o polovině dubna, hongkonský South China Morning Post spekuluje o květnu nebo červnu,“ dodává Jakš.

Zažíváme boom home office

Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy potvrzuje, že mnoho českých podnikatelů se muselo vyrovnávat s výpadky subdodávek především z Číny, což mělo dopad na plnění zakázek.



„To, že se výrobu v Číně daří obnovovat, dokazují i roušky a respirátory, které země zase začala produkovat. Ale problémem je doprava, kontroly na hranicích, takže Čína má problém s odbytišti.“

„Jsme svědky velké změny ve způsobu obchodování v důsledku pandemie. Narušují se dosavadní vztahy, tvoří se nové... Firmy si uvědomily, že co bylo levné a efektivní, tedy dopravovat z velké vzdálenosti díky levné práci, se může ukázat jako velmi drahé a rizikové. Budou se tedy hledat způsoby diverzifikace výroby. “ Milena Jabůrková

„Jsem přesvědčená, že jde o obrovskou příležitost. Pozorujeme to, co dřív prý nebylo možné: práce z domova zažívá obrovský boom, který nemá obdoby. Firmy přicházejí s nabídkami vzdělávání, dopravci nabízejí nové služby jako dovoz zboží. Je to fascinující doba,“ říká Jabůrková.

Západ si uvědomil, že závislost na Číně je zrádná

Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Czech Fund, je situace ještě vážnější, než se předpokládalo. „Ale Čína je jednou z prvních zemí, která stabilizovala situaci kolem nákazy a její ekonomika se postupně rozbíhá.“



„Jednou věcí je, zda Čína bude moci vyrábět, což se už pozvolna vrací k normálu, ale pak je otázka, jestli budou mít pro koho vyrábět. Pokud nebude odbyt, protože v USA nebo Evropě ekonomiky budou stát a spotřebitel bude ochromený, může čínský volný pád nadále pokračovat.“

Riziko recese je prý ale významné. „Troufám si tvrdit, že v České republice pravděpodobnost recese takřka hraničí s jistotou. Chodí nám ještě horší než očekávaná čísla z Německa, takže se zdá, že v pásmu recese bude celá Evropská unie,“ předpovídá Kovanda.

Změní se struktura trhu

„Rozpoznával bych stranu poptávky a nabídky,“ varuje před unáhlenými rozhodnutími o hodnocení výkonu Číny Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií FSV UK.

Ten v Číně vidí největší problém právě stran poptávky. „V posledních letech domácí poptávka hnala čínskou ekonomiku dopředu. To, že se všechno zastavilo, způsobilo, že lidé nemají tolik peněz.“



„Třeba velké firmy jako Nike mají sklady plné zimního zboží, které se neprodávalo. 20 % se vyrábí v Číně, ale co s tím bude dál? Kdo to bude kupovat? Tam já vidím problém, protože byznys v Evropě také narazí na poptávku.“



Čína má velký problém i se zadlužeností. „Nejsou schopni se vypořádat s velkými státními molochy... Ty nevyrábějí výrobky poptávané na trhu, jsou zadlužené a špatnými úvěry zadlužují i své okolí.“

„Vidím velmi značný posun ve firmách, pomalejší je ale u států a vlád, které svou orientací na krizové řízení přehlížejí analýzu ex-ante rizika. Takže u nás třeba máme spoustu státních hmotných rezerv pro staré výroby, ale ne v oblastech, kam míří budoucnost,“ upozorňuje Mejstřík.

