Není možné mít jich tolik, uvedla Schillerová. Stát chystá souhrnný kompenzační program

Stát připravuje pro podnikatele souhrnný kompenzační program COVID 21, postaven by měl být na propadu jejich příjmů. Program by měl nahradit všechny současné programy COVID. V Partii televize Prima to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Pro podniky, které na pomoc nedosáhnou, pak zvažuje ještě doplňkový záchytný program. Vedle toho by měl dál fungovat také tzv. kompenzační bonus pro firmy a program Antivirus. Praha 13:27 7. března 2021

V současnosti je řada kompenzačních programů COVID, které jsou rozlišeny podle jednotlivých oborů. Jde například o programy pro restaurace, ubytovací zařízení sport, školy v přírodě a další.

Současné fungování kompenzačních programů v dnešní diskusi kritizoval předseda opoziční KDU-ČSL Marián Jurečka. Podle něj mnohé firmy na příspěvky čekají příliš dlouho. Pro některé je podle něj navíc složité vůbec na kompenzace dosáhnout, zejména u podniků se specifickým druhem podnikání, pro něž neexistuje konkrétní program. „Mělo by se to celé zjednodušit,“ vyzval vládu. Navrhl, že by se při vyměřování kompenzací mělo vycházet například z údajů v systému EET.

„Uznali jsme, že není možné mít takové množství programů, na které někdo dosáhne, a někdo ne,“ uvedla Schillerová. Její ministerstvo se proto dohodlo s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na vytvoření nového kompenzačního programu COVID 21. Ten by měl nahradit současné programy, které postupně skončí. „Postaven bude na propadu příjmů, o přesné podobě ale ještě nemáme jasno. Chceme to přizpůsobit tomu, jak je postaven kompenzační bonus,“ podotkla ministryně.

Vedle toho stát na základě návrhu opozice uvažuje ještě o záchytném programu pro podnikatele, kteří z různých důvodů nedosáhnou na pomoc podle podmínek nového souhrnného programu. Schillerová o tom jedná s ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO).

V platnosti by měly zůstat také program Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavřených nebo omezených provozů, a tzv. kompenzační bonus. To je příspěvek 1000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. „To jsou dva silné pilíře pomoci,“ dodala Schillerová.