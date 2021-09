Chybí zahraniční turisté. Číňané, Rusové nebo Američané zatím do Česka nejezdí

Kongresové sály v Česku zejí prázdnotou. Veletrhy, školení nebo třeba mezinárodní akce dál fungují jen v omezeném režimu a přibývá jich pomalu. A totéž platí o turistech ze zahraničí – třeba Číňané, Rusové nebo Američané přestali do tuzemska jezdit úplně. A není jisté, kdy a jestli vůbec se vrátí. Praha 7:02 12. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté z Číny, Ruska nebo USA se zatím do Česka nevracejí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Když řeknu září nebo říjen, tak tyto sály byly vytíženy kromě víkendu na 100 procent,“ popisuje pro Radiožurnál generální ředitel sítě hotelů Olympik v Praze Vlastislav Šos.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chybí zahraniční turisté. Téma pro Zuzanu Švejdovou

Devatenáct kongresových sálů s kapacitou až 700 lidí hotel nemá už řadu měsíců komu pronajmout. Ještě před propuknutím pandemie koronaviru se tu přitom konala nejrůznější školení, a to hlavně se zahraničními účastníky.

„V tuto dobu, když budu mluvit konkrétně o září, tak to byla dost kongresová turistika. Ta nyní totálně chybí, to se zatím neobnovilo. V tuto dobu to bylo Německo, Rakousko, Francie, Rusko, Korea – to byl pro nás velmi významný segment. Kongresová turistika je zatím v troskách a bude trvat minimálně rok, než se obnoví,“ dodává Šos.

I většina pokojů je prázdná. Obsazeno je 20 procent z celkové kapacity a podíl cizinců je minimální.

‚Všechno zrušeno‘

S nezájmem zahraničních hostů o Česko se potýkají i cestovní kanceláře. Třeba společnost D.I.R. Bohemia přivážela za tuzemskými památkami na 30 tisíc italských studentů ročně. Teď je zájem téměř nulový.

Německo se od pondělí přesouvá mezi vysoce rizikové země. Nenaočkovaní musí po příjezdu do samoizolace Číst článek

„Mládežnická turistika je úplně mrtvá, protože školy v zahraničí byly buďto zavřeny, anebo jely jen na omezený provoz a rozhodně neplánovaly výlety do jiných zemí. Zmizeli Číňané, potom chybí absolutně Rusové a potom je to Jižní Korea, která vůbec nejezdí, Spojené státy, které vůbec nejezdí, a v podstatě celá Asie,“ vyjmenovává ředitel firmy Karel Výrut.

Česko přichází také o německou klientelu. Od 1. září totiž platí nová pravidla pro cestování. Němci, kteří nejsou očkovaní, musí po příjezdu do Česka nastoupit do pětidenní karantény. Podle Výruta se jim cesty k nám nevyplatí, a svoje zájezdy proto stornují.

„Měli jsme teď mít velkou akci ultraortodoxních Židů z Německa, všechno zrušeno. To bylo devadesát lidí. Museli jsme rušit obědy, které měli v košer restauraci, museli jsme rušit vstupy do židovského muzea, vstupy na Pražský hrad, museli jsme rušit asistenty,“ popisuje ředitel firmy D.I.R. Bohemia.

‚Volné cestování nefunguje‘

Časté změny v příjezdových pravidlech pro cizince ze strany státu kritizuje Asociace cestovních kanceláří. Podle ní se zahraniční turisté v systému opatření zkrátka nevyznají, a proto si za svůj cíl vybírají jiné země než Česko.

„To, proč jsme vstupovali do Evropské unie, abychom mohli volně cestovat po Evropě, to v tuto chvíli nefunguje. A my musíme odvést tu práci a informovat okolní svět o tom, jak se vlastně dá do Česka dostat. To je v tuhle chvíli největší překážka, kterou musí zahraniční turista překonat,“ říká místopředseda asociace Jan Papež.

Podle něj už část podnikatelů kvůli výraznému propadu počtu hostů ze zahraničí navýšila ceny služeb a zboží pro Čechy. Některá města zase zdražila ceny jízdního v hromadné dopravě.