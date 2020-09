Pomoc státu během koronakrize. Havlíčkův resort připravuje dotaci ‚sedačkovné‘

Podpora firem zasažených koronavirovou krizí postupně dobíhá. Poslední den v září končí například příjem žádostí do programů Covid nájemné a Covid kultura. O měsíc později by pak měly skončit i programy Covid ubytování a také Antivirus. Stát chce ale ještě některé dotační programy rozšířit nebo prodloužit. Praha 22:22 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zájezdoví dopravci - jedna ze zasažených skupin podnikatelů, která kvůli koronakrizi přišla o většinu svých zakázek. Ani výhledy směrem k podzimu nejsou dobré. Řada firem ruší už nasmlouvané výlety nebo i školní akce. Někteří autobusoví přepravci se tak dostávají do existenčních problémů.

„Firmy nebudou dělat teambuildingy, kongresy nebudou, skupiny zahraničních turistů nepřijedou. Doprava bude v krizi ještě dlouhou dobu. Mnoho dopravců má autobusy pořízené na leasing, takže jim hrozí opravdu velké problémy a hrozí jim to, že ztratí i střechu nad hlavou,“ upozorňuje Radiožurnál zakladatel iniciativy Za autobusy Jiří Vlasák.

Státní pomoc zatím chybí. Podle ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za ANO je ale podpora formou dotace v jednání. Příspěvky by firmy mohly čerpat na přelomu října a listopadu.

„Budeme chtít ještě aktivovat jeden program. To by byl v podstatě úplně stejný program, jako má dneska ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podpory hotelů a penzionů. Tam se tomu říká lůžkovné a tady je to vlastně sedačkovné. Přepočítává se to na sedačky v autobuse,“ upřesňuje Havlíček.

Peníze pro kulturu i lázně

Během září pak resort plánuje rozšířit i program Covid kultura určený pro pořadatele festivalů nebo taky divadla. Na peníze tak zřejmě dosáhne víc žadatelů než doposud. Druhou výzvu chce ministerstvo vypsat ještě tento měsíc.

„S ohledem na to, že tam ještě máme stále zdroje, tak ji trochu vylepšíme a přibližně v druhé půlce září bychom na to ještě udělali jednu výzvu. Pouze drobně rozšíříme tu základnu toho, kdo všechno si může žádat a rozšíříme ty náklady, které je možné kompenzovat,“ přibližuje.

Prodloužení by se mohl dočkat i dotační program určený lázním. Vouchery od návštěvníků by provozovatelé mohli přijímat taky v příštím roce.

„Jednáme s Evropskou komisí. Pokud by to komise umožnila, není žádný problém, pokud by byly nevyčerpané zdroje, tak je přesunout i do dalšího roku, ale vše to závisí na schválení od Evropské komise,“ podotýká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO.

Vyčerpané jen miliardy

Stát přitom sázel hlavně na úvěrové programy, které měly být pro firmy záchranou. Z celkové kapacity přesahující víc než půl bilionu korun se ale doteď vyčerpalo jen necelých 26 miliard.

„Myslím, že jsme mohli být rychlejší a také o něco shovívavější. Programy byly nastaveny tak, že administrace byla náročná a přísná. Velmi často se stávalo, že po přijetí nějaké dotace přicházela finanční kontrola, a proto se i některé firmy bály sáhnout po těchto podpůrných programech,“ upozorňuje ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Právě složité formuláře a také pomalé schvalování žádostí firmy garantovaným půjčkám vytýkaly. Ze všech vládních programů hodnotí nejlépe Antivirus. Příspěvky na mzdy zaměstnanců můžou společnosti čerpat do konce října. Podle šetření Hospodářské komory by ale firmy uvítaly pokračování programu, a to ve formě kurzarbeitu. Některé z nich jinak budou muset propouštět.

„Podle zpětné vazby našich členů došlo u velké části firem ke zmražení investic a firmy váhají, zda vůbec investovat v následujících měsících,“ říká pro Radiožurnál hlavní analytička Komory Karina Kubelková.

„V současnosti se firmy potýkají s řadou problémů a jsou tak ohrožena pracovní místa, respektive jejich zaměstnanci. Proto podnikatelé podporují prodloužení programu Antivirus, a to ideálně v jeho upravené variantě, ve variantě německého kurzarbeitu,“ dodává.

Právě ten by měl podle plánu začít fungovat už začátkem listopadu a navázat tak na dočasný program Antivirus. Jenže na nové podobě kurzarbeitu se vláda nemůže shodnout. Návrh počítá s tím, že v době krize lidé zůstanou doma až čtyři z pěti pracovních dní. Ty by jim následně proplatil stát.