V regionech, kde je pandemie pod kontrolou, by se mohlo rozvolňovat, navrhuje ekonomka Horská

Ovlivní uzavření tří okresů ekonomiku v těchto regionech? Komu se vyplatí jeden univerzální kompenzační program pro podnikatele? Může si Česko dovolit takzvaný tvrdý lockdown? V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odpovídala Helena Horská, ekonomka a členka platformy koroNERV-20. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:07 11. února 2021

Helena Horská, hlavní ekonomka Reiffeisenbank a členka skupiny KoroNERV-20 | Zdroj: Soukromý archiv

Jak se díváte na nejnovější krok vlády uzavřít od půlnoci tři okresy? Co to bude znamenat pro regiony ekonomicky?

Ekonomicky je to velký problém, ale řešíme tady nekontrolovatelné šíření pandemie. Takže musím říct, že toto opatření mi nepřijde až tak problematické. Vidím spíše jiné problémy v reakci naší vlády.

Zůstaňme ještě u toho uzavření okresů. Jednou z výjimek jsou cesty do školy a do práce. Má takové opatření smysl?

Určitě má. Jistým způsobem dáváme signál ostatním občanům České republiky, že pohybovat se a cestovat do těchto regionů je velké riziko. Zároveň se snažíme neohrozit a nedestabilizovat tamní ekonomiku.

Napadá mě, že když už zavádíme regionální opatření, tak proč nezavést regionální opatření opačného typu? Proč nezavést v regionech, kde se pandemie nešíří tímto tempem, je pod kontrolou a kapacita nemocnic není tak napjatá, za určitých přísných hygienických pravidel naopak rozvolnění ekonomiky? Takže toto opatření mě zavádí k myšlence lokálního rozdělení opatření – rozdělit regiony podle toho, nakolik jsou zasažené a nakolik je tam situace vážná.

Část odborné veřejnosti volá po takzvaném tvrdém lockdownu pro Českou republiku? Co by to způsobilo v hospodářství? A přineslo by to kýžený efekt?

Lockdown je něco, co jsme zažili už na jaře. Nicméně situace je v současnosti odlišná v tom, že mnohé průmyslové firmy se naštěstí naučily v této situaci fungovat. To znamená: učíme se pomalu s touto tíživou situací žít, sice nás to stojí psychické a ekonomické úsilí, ale firmy byly schopny lépe než stát reagovat na šíření covidu. A byly schopny zavést nějaká preventivní opatření.

