Havlíček: Pravidla nedodržovaly možná i tisíce restaurací. Nemáme přesné počty, ale bylo to patrné

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) bránil ve vysílání Radiožurnálu nové opatření pro restaurace, bary a kluby, které musejí od středy opět zavírat ve 20.00 místo ve 22.00. Odmítl ale, že by podniky byly obětním beránkem. Mnoho restaurací ale podle něj nedodrželo pravidla a lidé se shlukovali více, než bylo povolené. „To, že restaurace jsou v tomhle toxičtější, není nejmenší pochyb," řekl Havlíček. Praha 15:46 8. prosince 2020

Proč to zpřísnění opatření, které se chystá od čtvrtka, dopadlo hlavně na restaurace? Kontroly odhalily porušení nastavených opatření třeba i ve fitness centrech, v zoo nebo na kulturních akcích.

Nemáme z toho radost, ale na druhou stranu vidíme, že ta situace se nelepší, zhoršuje se. A není to o tom, že by restaurace byly obětním beránkem. Udělali jsme to, že jako jediná středoevropská země jsme pustili minulý čtvrtek restaurace a hospody. Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko mají komplet restaurace zavřené.

Ale také je zavírali později než my. Měli jsme je zavřené 50 dní.

Ano, to je pravda, ale nic to nemění na tom, že to zavírali v určitém stupni epidemického ukazatele. A my bohužel v takovém stupni jsme. Je jenom otázkou času, kdy to do té země dorazí. Každopádně tyto země to mají zavřené třeba až do začátku ledna, některé třeba do 7. ledna. Takže když to sečtete, tak u nich to možná bude ještě delší než u nás. Ale to není podstatné.

Podstatné je to, že skutečně v těchto provozovnách – a nemám z toho radost, protože jsem to byl do značné míry já, kdo prosadil, že restaurace budou mít otevřeno – byl v pozdních hodinách problém. Nebyly to jednotky, nebyly to desítky, byly to stovky, možná dokonce někdy i tisíce restaurací, když se člověk prošel večer a viděl, že nedodržují počty lidí ve smyslu kapacity restaurace.

Znáte počty, kolik z těch 35 tisíc restaurací u nás ta opatření porušilo?

Nemáme přesné počty, ale bylo to patrné. Bylo zřejmé, že tam, kde lidé sedí po osmé nebo deváté hodině a konzumuje se alkohol, tak to vzbuzuje větší sociální kontakt. A bohužel nekončilo to úplně dobře. Že restaurace jsou v tomhle toxičtější, o tom není nejmenší pochyb.

Dá se tomu zabránit tak, že se to všechno bude dodržovat. Bohužel případů přibývalo, to znamená, že nikoli ministerstvo průmyslu, ale ministerstvo zdravotnictví přišlo s tím řešením. Abychom si rozuměli, ve hře bylo i to, že se restaurace zavřou, což jsme samozřejmě nechtěli.

Nebylo by lepší důsledněji vymáhat stávající opatření než zavádět nová? Protože se může stát, že až některé restaurace nedodrží zavírací dobu ve 20.00, tak ji zase zkrátíme na 18.00.

Paní redaktorko, zní to všechno strašně jednoduše, ale máme víc než 35 tisíc restaurací, další desítky tisíc maloobchodních provozoven, všichni policisté jedou na doraz, jsou venku. Zkontrolovalo se 10 tisíc subjektů, nejen restauračních, ale i obchodních. Je to kapacitně nezvládnutelné.

Není to jen o těch restrikcích, že bude chodit policajt a všechno kontrolovat. Oni dělají maximum a klobouk dolů před tím, co dnes všechno zvládají. Ale je to samozřejmě i o těch provozovatelích a jejích asociacích a svazech, že na to budou tvrdě dohlížet a vyžadovat to. Nedělám od čtvrtka nic jiného, než že vyzývám a všechny žádám, aby se parametry dodržovaly. Pokud to nebudeme dodržovat, tak to nezvládneme.

Pro restaurace znamená uzavření o dvě hodiny dříve, tedy ve 20.00, návrat do ztrátového provozu. Nechystáte pro restaurace nějakou novou kompenzaci, než je pomoc vlády 500 korun na den a uhrazení půlky nájemného, které už dostaly?

Docela bych rád, kdybychom ještě něco pro ně dokázali získat. V tuto chvíli je to na zaměstnance. Nemůžeme říci, že zaměstnanci, kteří jsou, tak nedostanou. Ti, kteří jsou doma, tak na ty se to vztahuje.

Takže kdyby ta restaurace nejela na plný plyn a třeba 20 procent lidí dala domů, tak na těch 20 procent lidí dostává v tuto chvíli 60 procent.

Celý rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu a také dopravy Karlem Havlíčkem za ANO si můžete poslechnout v audiu.