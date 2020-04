Vláda rozhoduje zbrkle. Chceme jasná stanoviska, žádá prezident Svazu průmyslu a dopravy Hanák

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se daří českým firmám v době koronavirové krize a jak jim pomáhají vládní opatření?

„Vládní program Antivirus už funguje, 76 % firem ho vyhodnotilo jako velmi pozitivní. Také to, že se počítá ze superhrubé mzdy, je první opravdu dobrá zpráva,“ říká na Plusu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.



I vládní programy COVID I a COVID II prý částečně pomáhají. „Ale jednička byla za dvě hodiny rozebrána a dvojka nebyla ještě plně rozpracována.“

„Rozhodnutí vlády se mi zdají zbrklá... V tak složité době musí být precizně dávána jasná stanoviska, a to i písemně, protože věci vyřčené i na tiskových konferencích vlády jsou jen myšlenky. “ Jaroslav Hanák

Problematické je také uzavření hranic. „Jede export a jsou výjimky, které jsem dohodl s premiérem pro řidiče kamionů, strojvůdce a piloty, ale potřebujeme přesouvat i techniky a technology, kteří dají do provozu nová zařízení, do kterých naše firmy investovaly.“



Přesto ale firmy zatím zaměstnance spíš nepropouštějí. „Vzpomeňte si, jaký byl boj o každého pracovníka, když se dařilo před půlrokem. Každý odpovědný šéf se bojí někoho propustit, protože i v této krizi by mu ho mohl někdo jiný sebrat.“

„Drtivá část firem kvůli zavřeným hranicím nemá zakázky, domácí poptávka také poklesla.... Stojí řada firem, takže lidé budou mít méně peněz a to, co táhlo zemi, tedy osobní spotřeba, bude ve stejném problému jako firmy se zakázkami.“ Jaroslav Hanák

Také vítá uvolňování některých opatření. „Zvládli jsme tu zdravotní část, která je nejdůležitější pro život země... Teď je třeba uvolňovat jednotlivé segmenty trhu.“



„To je ale třeba konzultovat s podnikatelskou sférou, tedy jestli je to které odvětví připraveno na spouštění. Tam očekávám větší spolupráci, která ale zatím není,“ konstatuje Jaroslav Hanák.

