Vyhlídky čínské ekonomiky: poroste nejpomaleji za 44 let, HDP může klesnout meziročně o 6,5 procenta

Čínská ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru patrně vzroste jen o 2,5 procenta, a vykáže tak nejslabší vzestup za 44 let. Myslí si to většina analytiků, které v anketě oslovila agentura Reuters. Takový vývoj by představoval prudké zpomalení druhé největší ekonomiky světa proti loňským 6,1 procenta a byl by hluboko pod březnovým odhadem 5,4 procenta.

Pekin 12:59 14. 4. 2020 (Aktualizováno: 13:55 14. 4. 2020)