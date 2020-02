Corona, nebo koronavirus? Mexický výrobce piva se snaží vyhnout narážkám na souvislost s virem

Čínské trhy se po týdenních oslavách nového roku probudily do těžkého dne - vykázaly vůbec nejhorší výsledek za posledních 13 let. Na vině je strach z koronaviru. Čínská národní banka proto zasáhla a do finančního systému napumpovala víc než 170 miliard dolarů. Koronavirus se ale dotkl i byznysu, který s ním nemá vůbec nic společného. Své o tom ví jeden mexický výrobce piva, který musí vyvracet narážky na spojení své značky se smrtící epidemií.

