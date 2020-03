Za pár měsíců se budou zdát ekonomická opatření hloupá, ale není čas hledat dokonalost, říká ekonom

Vláda v pondělí schválila další kroky, které mají pomoci tuzemské ekonomice zasažené koronavirovou pandemií. Odloží se poslední vlna EET a řada daňových povinností. Už minulý týden kabinet přijal postup na pomoc rodičům, kteří zůstali doma s dětmi. Jak má vláda pomoci českým podnikatelům? Jaká opatření by měla udělat okamžitě? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ekonom Filip Matějka z think-tanku IDEA. Audio Praha 10:48 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom Filip Matějka | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

„Když si představíte, že co normálně vlády zvládnou prosadit za čtyři roky, musí teď udělat za pár dní, je to pro ně hrozně těžké,“ myslí si ekonom Matějka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejde o to, co bude za půl roku. Teď musíme udělat jednoduchá opatření a za měsíc uvidíme, říká Filip Matějka

Navzdory tomu si ale podle ekonoma z think-tanku IDEA naše vláda vede dobře. Posledních pár dní začínají jít její opatření dobrým směrem. „I když by bylo asi lepší neměnit denně každý krok a udělat pořádně jednu věc,“ hodnotí Matějka.

„Teď nejde o to, co bude za půl roku. Musíme vyřešit příštích šest týdnů. Udělat jednoduchá opatření a za měsíc budeme vědět více,“ říká v rozhovoru.

Jak zachránit českou ekonomiku?

„Zaprvé je potřeba pomoci firmám a přimět je, aby nepropouštěly své zaměstnance. Tam by asi nejvíce pomohl kurzarbeit. To znamená, že vláda platí mzdy těm zaměstnancům, kteří teď nejsou užiteční,“ vysvětluje Matějka.

V některých zemích už tento systém funguje a státy firmám přispívají až 80 procent mezd. „U nás to bude možná míň, ale teď to nejde přesně rozhodnout. Víme toho strašně málo, ale bylo by bezpečnější a levnější udělat to pořádně,“ myslí si ekonom.

Další důležitá věc je podle něj pomoc obyvatelům, kteří nemůžou chodit do práce. „Spousta rodin bude mít problémy se živobytím. Víme, že asi třetina lidí nemá úspory na více než měsíc. Vláda bude možná muset plošně posílat stejnou částku každému člověku.“

Největší problém je podle Matějky, že se situace rychle mění. „Valí se na nás kouř informací a moc nevíme, co se děje. Musíme udělat pár jednoduchých programů, ale za chvíli budeme nuceni přemýšlet, jak z toho pryč a jak se stát zase fungující zemí, i když za strašně těžkých podmínek.“