Lidé se bojí setkávat. Škoda, že jsme upustili od testování, říká šéf Asociace hotelů a restaurací

Pro silvestrovské večírky platí limit 50 osob. Restaurace nesmí vpustit víc hostů, než mají míst k sezení. Poradí si s přísnými restriktivními opatřeními kvůli covidu-19 podnikatelé v gastronomii? Nezůstane řada podniků poslední noc v roce zavřená? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:12 31. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek | Zdroj: Profimedia

Považujete něco z těch opatření za problematické?

Neřekl bych, že jak jsou teď opatření nastavená, jsou problematická. Asi není problém zkontrolovat hosta, jestli má potvrzení o bezinfekčnosti. Je třeba si ale uvědomit, že byla a jsou namířená spíše k tomu, aby motivovala lidi k očkování, což je jistě dobře, ale nám jde o bezpečný provoz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zaměstnanost služeb udržel končící Antivirus B. Zrušit jej není dobré rozhodnutí, míní Václav Stárek

Pro restaurace i pro hotelová zařízení jsme vytvořili program Stay Safe – jak by měla opatření vypadat, aby byl provoz co nejvíce bezpečný. A je škoda, že jsme úplně upustili od možnosti testování lidí třeba při příchodu do restaurace, protože to právě zajišťuje určitou bezpečnost. I člověk, který je očkovaný, může onemocnění přenášet.

Jak důležitým obdobím jsou pro váš sektor vánoční svátky a přelom roku?

Vánoční svátky a přelom roku byly vždy tou nejvyšší sezonou. U ubytovacích zařízení - bez ohledu na to, zda malých či velkých, hotelů nebo penzionů - si lidé většinou rezervovali období vánočních svátků nebo silvestra někdy i rok dopředu, protože si chtěli zajistit, že budou bydlet tam, kde chtějí, a oslaví konec roku tam, kde se jim líbí.

To všechno teď padlo. Prakticky druhým rokem sledujeme trend rezervací na poslední chvíli. Navíc teď v silvestrovském období jsou ubytovací zařízení – zvláště ve městech či v turistických místech, která nejsou v zimě až tak atraktivní – prakticky prázdná.

Čemu přičítáte vesměs malý zájem hostů na oslavy silvestra, který hlásí většina provozoven? Je to kvůli opatrnosti a obavám ze šíření omikronu nebo nekomfortu kvůli vládním nařízením?

Řekl bych, že je to takový mix všeho, co se vzájemně propojuje. Zaprvé jsou to zahraniční turisté, kteří tu nejsou. Německá klientela, která převládala hlavně v horách na severu, v Krkonoších, prakticky zrušila veškeré své pobyty. Pak jsou to různé firemní akce.

Opatření před Silvestrem. V restauracích smí sedět u jednoho stolu jen čtyři lidé, na party jich může být 50 Číst článek

Pak je to celková obava lidí z toho se setkávat. To je věc, která podle mě bude mít bohužel ještě větší sociální dopady než samotná pandemie, protože lidé se pomalu bojí potkat jeden s druhým. To samozřejmě vede k tomu, že je tu velká část lidí, která raději zůstane doma.

A v neposlední řadě jsou to samozřejmě ta opatření. Vezměte si, že většinou lidé jedou oslavit silvestra se svými přáteli nebo s rodinou, a ne všichni jsou očkovaní – a tudíž by někdo z nich vůbec nemohl na tu oslavu přijít, v současné době by se nemohl ani ubytovat. To je samozřejmě důvod ke stornování akce, a tak to v současnosti vypadá.

Jak se restaurace přizpůsobují nedostatku zaměstnanců? Jaké opatření pro udržení zaměstnanosti by podle Václava Stárka mělo nahradit končící program Antivirus B? Poslechněte si v audiozáznamu celý rozhovor s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem.