Chci pomoct všem firmám, říká ministryně Benešová. Změny v insolvencích a exekucích se prodlouží

Změny některých pravidel insolvencí a exekucí se v souvislosti s nynější koronavirovou krizí zřejmě prodlouží nebo obnoví. Například podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Předpokládá to vládní novela zákona přijatého za jarní fáze epidemie covidu-19, kterou v pátek schválila sněmovna. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Praha 23:20 23. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkrácení moratoria na exekuce movitých věcí o jeden měsíc uvítala Exekutorská komora ČR. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Do konce ledna by měly být podle předlohy pozastaveny až na výjimky exekuce movitých i nemovitých věcí. Vláda původně navrhovala moratorium jen u movitých věcí až do konce února. Sněmovna ustanovení upravila podle požadavků Marka Bendy (ODS) v případě období a Dominika Feriho (TOP 09) v případě okruhu omezených exekucí.

Zkrácení moratoria na exekuce movitých věcí o jeden měsíc uvítala Exekutorská komora ČR. Nadále ale hodlá usilovat o to, aby výjimka skončila už na konci roku, sdělil mluvčí komory.

Co jste udělal vy, měl udělat Plaga, pochválil Babiš při interpelacích poslance Feriho Číst článek

Platforma Exekutoři proti teritorialitě a Česká asociace věřitelů v tiskových zprávách tvrdí, že exekuční moratorium sníží vymahatelnost práva a poškodí věřitele. Na jaře podle platformy snížila úhrady třetina věřitelů nikoli kvůli finanční tísni, ale kvůli tomu, že exekutoři proti nim nemohli činit do konce června jiné kroky.

Asociace míní, že malé věřitele může moratorium dostat do existenčních potíží. Jde podle asociace třeba o drobné podnikatele a živnostníky, bytová družstva a společenství vlastníků bytů a o lidi, kterým zaměstnavatel dluží výplatu.

Sociální demokratka Kateřina Valachová prosadila prodloužení období, v němž dlužník dostává vyšší jednorázovou výplatu z jeho obstaveného účtu. Čtyřnásobek životního minima místo obvyklého dvojnásobku se bude vyplácet do konce února 2021 místo konce letošního prosince.

Za zastavení malých exekucí čtvrt miliardy korun. Změna zákona má pomoci drobným dlužníkům Číst článek

Podle Exekutorské komory může takové opatření způsobit existenční potíže řadě drobných věřitelů. „Jakákoli plošná opatření jsou v tomto směru nešťastná,“ dodal mluvčí komory. Návrh podle něj rozšiřuje okruh takzvaných profesionálních dlužníků, k jejichž majetku se věřitel nedostane.

Podnikatelé a firmy v dočasných potížích způsobených opatřeními k omezení šíření koronaviru dostanou novelou možnost nadále žádat insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli.

Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku. Firmy v reorganizaci navíc budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu. Nebude tedy hrozit přeměna reorganizace v konkurz.

Souhlas věřitelů?

Lidovec Marek Výborný neuspěl s požadavkem na vypuštění ustanovení, podle kterého nebude potřebný souhlas věřitelů s prodloužením ochranného moratoria, pokud o ně dlužník požádal do konce srpna. Výborný soudí, že úprava je ve prospěch vybraných firem, konkrétně zmínil leteckého dopravce Smartwings.

Letecká doprava začala po krátkém oživení opět klesat, sestup bude pokračovat i v dalších měsících Číst článek

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že úleva se týká nejméně dvou velkých firem, a to i Smartwings. Společnosti se podle ní nedaří souhlas věřitelů získat. „Chci pomoct všem firmám, včetně Smartwings,“ dodala.

Podle statistik ministerstva spravedlnosti využilo mimořádné moratorium v první vlně jen 61 podnikatelů. Svědčí to podle úřadu o tom, že podnikatelé možnost nezneužívají a přistupují k ní „uvážlivě až rezervovaně“.

Ministerstvo očekává, že v následujících měsících přibude práce insolvenčním soudům. Chce jim proto umožnit, aby v jednoznačných situacích rozhodovaly o zrušení oddlužení bez nařízení jednání. Dlužník se totiž v praxi na jednání často nedostaví.