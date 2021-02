Co bude po covidu? Ekonomka Horská očekává oživení české ekonomiky ve druhé polovině roku

Na začátku pandemie vláda Andreje Babiše tvrdila, že připravila kompenzace na pomoc podnikatelům přes bilion korun. „Když očistíme statistiku ministerstva financí, tak nám ke konci loňského roku vychází pomoc firmám a domácnostem, a to včetně antiviru, 143 miliard korun. Je to 48 procent slíbené přímé pomoci, kterou stát na jaře slíbil vyplatit,“ říká v pořadu Zaostřeno hlavní analytička Raiffeisenbank Helena Horská. Zaostřeno Praha 17:18 6. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Horská, hlavní ekonomka Reiffeisenbank | Zdroj: Soukromý archiv

Dodává, že v tomto výčtu totiž musíme statistiky očistit o takzvané rouškovné, tedy „jednorázový příspěvek důchodcům, který přímo s covidem nesouvisel, pak podporu v boji proti kůrovci a potravinovou soběstačnost“.

„Podnikatelů musím říci, že mezi prosincem a lednem došlo k zrychlení výplat pomoci, což je velmi dobře. Kdyby tímto tempem vyplácela vláda během posledních 12 měsíců, tak měla šanci ten svůj závazek, který nám dala na jaře loňského roku, splnit“ doplňuje ekonomka Horská.

Jak vypadá další aritmetika? Dokáže stát vlastně kompenzovat všechny ztráty ekonomiky, nebo ne? „Statistiky a čísla říkají, že ne,“ odpovídá. „Za loňský rok přišla česká ekonomika o 299 miliard korun – v přidané hodnotě a ve stálých cenách. Taky víme, že stát loni firmám a domácnostem vyplatil na přímé pomoci 143 miliard, takže jde o necelou polovinu ztráty ekonomiky.“

100% kompenzace?

Podle Horské ale rozhodně nejde o to, aby stát kompenzoval úplně všechny ztráty, to ani nejde.

„Je pravda, že podnikatelé nesou, nesli a vždy budou nést část rizik na svých bedrech. Jde o to, jak jim spravedlivou část kompenzovat. Jinými slovy, když zavřete podnik, protože vláda rozhodne v zájmu celé společnosti, tak to není chyba podnikatele, ale je to přenos nákladů v celospolečenském zájmu. Asi se shodneme, že je nespravedlivé, aby pouze sektor služeb nesl veškeré náklady společenské odpovědnosti, kterou jsme se rozhodli přijmout.“

Co bude muset vláda udělat po covidové pandemii s ekonomikou, respektive spíš po rozvolnění? „Myslím, že první, co je potřeba obnovit, je důvěra lidí ve schopnost ekonomiky zase se dostat na nohy. Vláda totiž zásluhou daňové rošády dost výrazně přispěla ke zvýšení čistých zisků domácností, což dává šanci na oživení spotřeby.“

Oživení přijde už brzy

Jakmile se otevřou restaurace, obchody, tak podle Horské budou lidé nakupovat, protože řada věcí se na internetu dostat nedá.

„I v naší prognóze máme očekávání oživení české ekonomiky ve druhé polovině letošního roku. Zároveň je potřeba říci průmyslu, a byznysu vůbec, co vláda očekává od budoucnosti. Na co se bude zaměřovat, které strategie a investiční projekty budou prioritou. Protože v době, kdy máme vysoké schodky státního rozpočtu, je bude muset prioritizovat. Takže vláda by měla nastavit trend, cestu, kudy se máme vydat,“ dodává.

Celý pořad Zaostřeno Jakuba Horáčka. Dozvíte se podrobnosti o slibu ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) plošného programu, ze kterého by stát proplácel část nákladů, a který by nahradil stávající dotace.