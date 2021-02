Havlíček chce vládě předložit nový plán na podporu podnikatelů. Nově by měl pomoci všem firmám

Po několika týdnech nejistoty by příští týden podnikatelé mohli vědět, na jaké kompenzace budou mít dál nárok. Ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček chce vládě v pondělí předložit nový plošný program, za kterého by mohly čerpat všechny firmy. Podobné dotace šéf resortu sliboval už v lednu, na rozdíl od dřívějších proklamací ale peníze nebude možné čerpat zpětně. Praha 11:13 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pracovníci tady připravují práci předem v případě, že se otevře, třeba tady se označují láhve podle zákona na ochranu spotřebitele," popisuje Radiožurnálu chod firmy, která dodává převážně do hospod a hotelů alkoholické nápoje a sirupy, její spolumajitel Marek Švarc. Jen v tomto skladu mu leží zboží za 25 milionů korun, které nemá komu prodat.

„Nemůžete zboží, které má specifický charakter, prodat někomu jinému. To, že vyprší trvanlivost, hraničí s jistotou,“ dodává Švarc.

Kvůli protiepidemickým opatřením přišla tato firma zhruba o 70 procent svého odbytu, náklady ale zůstaly stejné. Z vládních kompenzací dosáhla pouze na Antivirus. Majitelé provoz hradí z firemních i vlastních úspor.

Finanční ředitel Radek Větrovec má pocit, že na podnikatele, jako jsou oni, vláda zapomněla: „Když jsem si to lehce spočítal, tak za dobu našeho podnikání jsme státu na všech daních odvedli jednu a půl miliardy, naše malá firmička, a nemáme nic.“

Plošný program, z něhož by peníze mohly čerpat i firmy, které zatím takzvaně propadají sítem, slibuje ministr průmyslu za ANO Karel Havlíček od půlky ledna. Vláda schválila pouze variantu, podle které by se dotace počítala podle počtu zaměstnanců.

Podnikatelské svazy se ale postavily proti. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza chce, aby stát kompenzoval podle daňově uznatelných nákladů. „Aby každý dostal úplně stejnou část těch nákladů, které musí vynakládat, aby aspoň trochu dokázal fungovat a nemusel firmu poslat do insolvence,“ navrhuje Prouza.

Ministerstvo průmyslu teď ale pracuje na programu, který by hradil část ztráty. Podle Havlíčka by ho vláda mohla projednat příští týden.

„Nejpravděpodobnější scénář je takový, že to bude na principu rozdílu výnosů a nákladů, to znamená uhrazení značné části té ztráty. To je stejný, jako kdybychom dali procento z nákladů. To je jedno, jestli se na to díváme zleva nebo zprava,“ říká o novém program ministr.

Na podporu by měly nárok i firmy, kterým vláda podnikání neomezila přímo – podmínkou ale bude propad tržeb. Výši poklesu Havlíček teprve dojednává – stejně tak i období, za které bude možné podporu čerpat.

Ve hře jsou podle něj dvě varianty. „Buď prvního února, nebo 10. ledna, protože 10.ledna nám končí ty programy takzvaně na hlavu, to jsou ty programy na zaměstnance.“

Ještě začátkem února přitom Havlíček tvrdil, že se podpora bude vztahovat například i na loňský podzim tak, aby kompenzace získaly právě i firmy, na které se zatím nedostalo. Zpětné proplácení prosazují i jejich zástupci.

„Rozhodně je nepřijatelné, aby třeba 20 dní, kdy byly firmy uzavřené, neměly nárok na žádné kompenzace. Prostě rovnou, od toho, kdy ty program skončí, aby platil systém nový. Nikdo už nemá čas čekat na peníze do dubna nebo května,“ pokračuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouza.

Do budoucna tak vláda počítá se čtyřmi pilíři podpory – vedle tohoto proplacení části ztráty by měl dál pokračovat program Antivirus a kompenzační bonus. Alternativou bude příspěvek podle počtu zaměstnanců. Jak dlouho budou tyto dotace fungovat, není zatím jasné. Havlíček už ale naznačil, že na jaře bude muset stát přejít na záruky za bankovní úvěry.