ONLINE: Vláda prodloužila opatření kvůli koronaviru do 1. dubna, schodek rozpočtu chce zvýšit na 200 miliard

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na tiskové konferenci oznámil, že veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 1. dubna.

Tzv. pendlerům dá vláda podle Hamáčka na výběr. „Buď zůstanou v Česku, nebo mají možnost odjet do Německa nebo Rakouska a tam si zajistit ubytování a po následující tři týdny tam mohou pracovat. Kdykoliv se ale rozhodnou vrátit, budou umístěni do čtrnáctidenní karantény,“ uvedl.

Vláda také schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), podle níž je „současný odhad propadu příjmů necelých 80 miliard“.

Vláda v pondělí také schválila kurzarbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Praha 16:59 23. 3. 2020 (Aktualizováno: 18:12 23. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Distribuci ochranných pomůcek proti koronaviru převezme ministerstvo vnitra, uvedl na tiskové konferenci Jan Hamáček (ČSSD). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hamáček na tiskové konferenci oznámil, že vláda prodlouží opatření přijatá kvůli šíření nového koronaviru až do 1. dubna. Zároveň řekl, že distribuci ochranných pomůcek převezme ministerstvo vnitra. „Dalším distribučním kanálem budou kraje,“ uvedl Hamáček. Nový systém je podle něj funkčnější.

Vláda se také shodla na nových pravidlech pro pendlery. V Německu a Rakousku mohou pracovat po tři týdny, po návratu budou umístěni do karantény. Na polských a slovenských hranicích nový režim neplatí. Policie bude podle Hamáčka všechny odjíždějící z České republiky evidovat.

Vláda také schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Novela zákona o státním rozpočtu podle úřadu reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a u výdajů vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví obyvatelstva, k zachování vysoké zaměstnanosti a omezení negativních dopadů na ekonomiku a sociální oblast. Novelu by měla projednat sněmovna na úterním mimořádném zasedání.

Vláda dala zelenou pozastavení EET. Nebude platit během nouzového stavu a tři měsíce poté Číst článek

Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Dále novela zvyšuje dávky na nemocenské pojištění o deset miliard korun. Ministerstvo také uvedlo, že kvůli potřebě pokrýt schodek půjčkami na finančních trzích stoupnou výdaje na obsluhu státního dluhu o pět miliard korun.

Dále novela počítá s odkladem nákupu některé vojenské techniky za 2,9 miliardy korun a snížením výdajů na dotované jízdné pro seniory a studenty o 1,5 miliardy korun.

Podle Schillerové ministerstvo financí také promine zálohy pro právnické a fyzické osoby na daň z příjmu a sankce z pozdního podání daně z nabytí nemovitostí, které odsouvá na 31. července. „Dostala jsem zmocnění připravit tzv. zpětné působení daňové ztráty,“ uvedla dále ministryně. Celá řada subjektů vykáže ztrátu a chceme, aby ji mohli uplatnit zpětně za roky 2018 a 2019. Vznikne tak přeplatek, který pomůže s jejich cash flow,“ řekla ministryně na tiskové konferenci.

62766

Pomoc pro firmy

Vláda v pondělí také schválila kurzarbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivirus, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Program je rozdělený na konkrétní scénáře A až E, uvedla Maláčová. Metodiku podle ní vláda schválí během týdne a program bude vyhlášen 1.dubna. Náhrady pro lidi v karanténě a příspěvek na mzdy v zavřených provozech schválila vláda už minulý týden, v pondělí přijala zbytek.

Vláda právě schválila kurzarbeit i půlroční odpuštění minimálních záloh na důchodovém pojištění pro OSVČ.Detaily na TK po jednání vlády. @cssd #spolutozvladneme — Jana Maláčová (@JMalacova) March 23, 2020

Pokud firma podle návrhu nemůže přidělovat práci, protože minimálně 30 procent zaměstnanců je v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80 procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl uhradit 50 procent. Polovinu by měl platit i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku, navrhovalo ministerstvo práce.