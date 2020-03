Prázdná letadla nemusí létat po Evropě, aby nepřišla o místa na letištích. Unie pravidlo pozastavila

Koronavirus významně ovlivnil letecké společnosti. Některé státy vydávají zákazy k letům do destinací postižených nemocí, firmy žádají své zaměstnance, aby necestovali do zahraničí, a lidé se obecně bojí cestovat. Přesto některé aerolinky nerušily své spoje a létaly s prázdnými nebo minimálně obsazenými letadly. Nechtěly totiž přijít o takzvané letištní sloty. Evropská unie ale pravidlo podle serveru The Guardian v úterý pozastavila.

