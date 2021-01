Havlíček doufá v otevření lyžařských areálů po 22. lednu. Připravuje náhrady pro provozovatele

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) doufá, že vleky se po 22. lednu otevřou. Chaos na horách by se měl podle něj mírnit díky náhradám, na které budou mít skiareály nárok. Provozovatelé podle něj dostanou zdroje na to, aby mohli mít ve střediscích, pokud možno, více lidí. Na náhrady by měla vláda schválit 800 000 až miliardu korun. Výpočet bude podle typů lanovek a vleků, řekl v neděli Havlíček v pořadu Otázky Václava Moravce. Praha 13:45 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Karel Havlíček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Zatímco v uplynulých dnech bylo více problémů přímo na uzavřených sjezdovkách, tento víkend je více potíží na parkovištích, nebo běžkařských tratích. Přesto Havlíček nechce následovat Německo, které zamezilo přístup do horských středisek. Spíše se chce přiblížit Rakousku, kde lyžařské areály fungují, uvedl.

Celý víkend se podle Havlíčka pracuje na kompenzačním programu pro provozovatele skiareálů. „Dostanou zdroje na to, aby si tam, pokud možno dali i vícero lidí. Budeme angažovat obce, budeme angažovat policii a budeme se snažit to udržet v nějakém pořádku,“ uvedl.

Havlíček už tento týden uvedl, že součástí dohody o kompenzacích pro skiareály by mělo být to, aby provozovatelé středisek v nich přes uzavření zajistili dodržování základních bezpečnostních a hygienických pravidel.

V neděli ministr uvedl, že počítá, že o náhrady požádají všichni nebo téměř všichni provozovatelé. V České republice je podle něj 450 skiareálů, z toho 150 velkých. Náhrady budou odstupňované v závislosti na typu vleku nebo lanovky, řekl ministr. Bude stanoven ale určitý limit, kdy žadatel nebude moci dostat více než určité procento z nákladů. Program je podle Havlíčka velmi dobře připravený, inspirací bylo v tomto případě Německo.

Lyžařská střediska mohla v nové zimní sezoně zatím fungovat jen loni mezi 18. a 26. prosincem. Ztráta, které k nedělnímu dni čelí, je podle Asociace horských středisek miliarda až 1,2 miliardy korun.

Odměny pro mediky

Tématem diskuze byly i odměny pro mediky nasazené v nemocincích kvůli covidu-19. Stát je podle Havlíčka musí motivovat, a to i daňově. Připustil, že vládě povinnost ohledně daní mediků unikla. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že nejistotou ohledně daní a odvodů mediků se bude zabývat na nejbližším jednání Ústřední krizový štáb.

„Jsou to tisíce a tisíce aktů, které se musí dělat. A pokud někde uniklo, že se to musí danit, tak se to musí spravit,“ řekl Havlíček. „Motivujme je. Buďto jim dejme více (peněz) nebo udělejme nějakou výjimku, jak se to nebude danit,“ dodal. Jestli vláda záležitost napraví hned při pondělním jednání, specifikovat nechtěl. Záležitost chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). „Všichni chápeme, že na tomhle nikdo nechce šetřit,“ podotkl Havlíček.

Předsedkyně komise pro spravedlivé důchody ministerstva práce a sociálních věcí a členka občanské iniciativy KoroNERV-20 Danuše Nerudová v diskusi uvedla, že by stačilo vydat metodický pokyn, aby všechny kraje k tomu přistupovaly stejně, případně udělat výjimku v zákoně, aby práce mediků zdanění nepodléhala.

Specialista na danově právo brněnské Masarykovy univerzity Michal Radvan v neděli uvedl, že pracovní povinnost v době koronavirové pandemie byla citelným zásahem do základních práv studentů, za omezení jim náležela peněžní náhrada. Takový příjem je podle něj osvobozený od daně. Nemá být hrazeno ani sociální a zdravotní pojištění, uvedl.

Povinnost zaplatit z odměny za práci daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění podle serveru iDNES.cz vychází z nového výkladu ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ministerstva financí daň reálně pokryje sleva pro studenty. Situace v krajích je rozdílná, někde za studenty odvody a daň nemocnice samy platí.