Bezúročné půjčky i snížení DPH. Německo má nový balík opatření na podporu ekonomiky po koronaviru

Snížení daně z přidané hodnoty, jednorázové příspěvky pro všechny rodiny s dětmi a vlna bezúročných půjček pro ohrožené firmy. Německé vládní strany ve středu večer schválily nový balík opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru. Do obnovy hospodářství chtějí investovat 130 miliard eur, tedy téměř 3,5 bilionu korun. Berlín 12:52 4. června 2020

Zástupci koaličních stran celý plán ladili desítky hodin a v některých oblastech museli všichni udělat ústupky. „Snažíme se z této extrémně složité situace dostat společně a silní, a proto jsme dnes, myslím, položili dobrý základní kámen,“ řekla po zhruba 21 hodinách jednání ve dvou dnech kancléřka Angela Merkelová.

Koaliční partneři, tedy konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Merkelové a sociální demokraté (SPD), se nakonec dohodli například na snížení daně z přidané hodnoty, miliardové podpoře pro rodiny i malé a střední podniky nebo větších investicích do zelené energie.

Naopak státní příspěvek na koupi benzinových a naftových aut, jak požadovaly automobilky, neschválili.

Nový ekonomický balíček

Dočasné snížení DPH bude platit od července až do konce roku. Základní sazba klesne z 19 procent na 16. A snížená ze 7 procent na 5. Křesťanští i sociální demokraté si od kroků slibují, že tím Němce přimějí k většímu utrácení.

Merkelová u tohoto kroku také zdůrazňuje, že je to sociálně spravedlivé řešení, protože z něj budou těžit všichni bez ohledu na jejich finanční zázemí. Daňové příjmy se kvůli tomu podle ministerstva financí sníží o 20 miliard eur, tedy 534 miliard korun.

Stát také bude podporovat firmy v odvětvích, na která má současná krize největší dopad. Malé a střední podniky tak mohou požádat o řadu nových překlenovacích úvěrů.

Vedle toho se prosadily žádosti sociálních demokratů. Na jejich popud dostane každá rodina jednorázový příspěvek na děti, na každé to bude dělat 300 eur, tedy v přepočtu téměř 8000 korun.

Kromě toho se ještě legislativně omezí nebo zmrazí ceny za elektřinu či za nájem. A vláda bude také větší měrou podporovat rozšíření kapacit školek a dalších zařízení pro děti.

Německá vláda v současném ekonomickém balíčku sází také na ekologickou politiku. Dalších 2,5 miliardy eur dá stát do výstavby dobíjecí infrastruktury a také výzkumu v oblasti elektromobility.

Co neprošlo?

Jedním z hodně diskutovaných návrhů byl i návrat k takzvanému šrotovnému. Nakonec se prosadil pouze nápad, aby se zvýšila podpora pro nákup elektroaut. Kdo si do konce roku 2021 koupí elektromobil v ceně do 40 tisíc eur, dostane od státu podporu ve výši 6000 eur namísto dosavadních 3000 eur.

Vládní CDU/CSU sice chtěla, aby Německo nabízelo také pobídky na auto se spalovacími motory. S tímto požadavkem původně přišel svaz automobilek VDA, a ministerstvo hospodářství ho pak dokonce rozpracovalo do velmi detailního plánu.

Jenže sociální demokraté byli nadále proti. A také průzkumy veřejného mínění hned několikrát ukázaly, že to většině Němců přijde zbytečné. Navíc s plošným snížením DPH budou autosalony i tak místem, kde budou cenové rozdíly nejzřetelnější.

Politické body

Balíček všech těchto opatření měl být původně hotový už v úterý. Vyjednávání se ale protáhlo a jen ve středu trvalo více než dvanáct hodin. Podle deníku Süddeutsche Zeitung si strany chtěly částečně nahnat body před parlamentními volbami, které budou v Německu příští rok.

Dokládají to i zákulisní informace deníku Handelsblatt, podle kterého bylo hodně návrhů provázaných se stranickými zájmy. Šrotovné pro všechny druhy aut hájila CDU/CSU, která vládne v regionech, kde sídlí klíčové automobilky. Sociální demokraté zase vedle pomoci pro rodiny prosazovali plošné oddlužení všech obcí. Podle Handelsblattu je to tím, že si to přáli sociálnědemokratičtí starostové, protože jejich radnice jsou zatížené vyplácením všech mimořádných podpor.

Ani jeden ze zmíněných návrhů ale neprošel. A jak píše Tagesschau, tak koalice se nakonec ubránila snahám o klientelismus, před kterými varovala opozice.

Ekonomický výhled

Spolková vláda počítá s tím, že hrubý domácí produkt letos klesne o 6,3 procenta, tedy nejvíce v poválečné historii Německa. Stát proto již v březnu přišel s obřím záchranným programem v hodnotě kolem 750 miliard eur, tedy přes 20 bilionů korun. V příštím roce počítá prognóza s růstem HDP o 5,2 procenta.

Například jen takzvaný kurzarbeit pobírá přes sedm milionů lidí. Německý úřad práce pak ve středu přišel s novou statistikou nezaměstnanosti. Za celý duben nebo květen přišlo o svou pozici téměř půl milionu lidí. Jak ale upozorňuje deník Welt, tak alespoň tady se situace začíná uklidňovat, protože čistě jen v květnu byl rozsah propouštění výrazně menší než v dubnu.

A nezaměstnanost je teď v Německu na úrovni 6,1 procenta, a to je stále mnohem nižší číslo, než prognostici předvídali. Podle institutu Ifo navíc většina podniků věří, že to nejhorší je za nimi a hospodářství se začíná zotavovat.

Ale platí to jen u některých odvětví. Třeba zástupci automobil nebo strojírenství odhadují, že se na dřívější úroveň vrátí až zhruba za tři roky.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky.

