Lufthansa zruší v zimní sezóně na 33 tisíc letů, důvodem jsou opatření spojená s variantou omikron

Největší německá letecká společnost Lufthansa kvůli šíření nové koronavirové varianty omikron a souvisejícím restrikcím zruší v zimní sezoně 33 000 letů. V rozhovoru s německým nedělníkem Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung to ve středu řekl šéf podniku Carsten Spohr. Frankfurt 18:47 23. prosince 2021

„Pro období od poloviny ledna do února registrujeme prudký pokles rezervací. V zimním letovém plánu tak musíme zrušit 33 000 letů, tedy zhruba deset procent,“ uvedl Spohr. Lufthansa podle něj pociťuje zejména úbytek pasažérů z Německa, Rakouska, Švýcarska a Belgie.

Spohr rovněž upozornil, že Lufthansa by kvůli slabé poptávce zrušila ještě více letů, kdyby nemusela dodržovat pravidla Evropské unie pro využívání letištních slotů, tedy časů pro přistání a odlety.

„Musíme v zimě uskutečnit 18 000 nadbytečných letů, abychom si zabezpečili svá práva na starty a přistávání,“ prohlásil. „Poškozuje to klima a je to přesný opak toho, čeho chce Evropská komise dosáhnout svým klimatickým plánem Fit for 55,“ dodal. Poukázal rovněž na to, že ve většině ostatních částí světa byly během pandemie u pravidel pro sloty zavedeny výjimky ve prospěch životního prostředí.

Irské ztráty

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair ve středu kvůli omikronu a souvisejícím restrikcím více než zdvojnásobila odhad své roční ztráty. Firma nyní předpokládá, že ve finančním roce, který skončí 31. března, prodělá 250 až 450 milionů eur (6,3 až 11,3 miliardy Kč). Doposud přitom celoroční ztrátu odhadovala pouze na 100 až 200 milionů eur.

Odhad prosincového počtu přepravených cestujících irské aerolinky snížily na devět až 9,5 milionu z dříve předpokládaných deseti až 11 milionů. V lednu pak očekávají pouze šest až sedm milionů pasažérů namísto dříve předpovídaných deseti milionů. Ryanair je z hlediska počtu pasažérů největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě.