Pandemie drasticky snížila tržby výrobců bižuterie. V březnu byly na 25 procentech roku 2019

Koronavirová pandemie dopadla na výrobce bižuterie víc než krize před 12 lety a s ní spojený krach exportní společnosti Jablonex Group. Oživení je pomalé. Ještě v březnu byly tržby podniků sdružených ve Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB) zhruba na úrovni 25 procent tržeb roku 2019, aktuálně se dostaly zhruba na 40 až 50 procent, řekl předseda svazu Pavel Kopáček. Jablonec nad Nisou 12:24 8. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba skla a bižuterie má na Jablonecku dvousetletou tradici. Ilustrační foto | Foto: Tomáš Adamec

Svaz výrobců skla a bižuterie sdružuje pět desítek subjektů, pět z nich kvůli dopadům koronaviru ukončilo či přerušilo činnost.

Plzeňský Prazdroj přišel na tržbách o miliardu. V Česku mu prodej klesl, v zahraničí se naopak zvýšil Číst článek

„Export se zlepšuje, to je viditelný trend, v tuzemsku je cítit mírné zlepšení, pokud firmy nedodávaly do obchodů pro turisty. Ty jsou buď zavřené nebo prázdné. Není pravda, že třeba v Praze nejsou turisté, ale jsou to všechno domácí, kteří v těchto obchodech nenakupují,“ doplnil předseda svazu Pavel Kopáček.

Dobře jsou na tom podle něj ti, kdo prodávají v e-shopech, postupně ale ožívají i prodeje v kamenných obchodech. Výrobci doufají, že jim pomůže tradiční prodejní výstava skla a bižuterie Křehká krása, která se od 12. do 15. srpna uskuteční na jabloneckém výstavišti a tradičně láká tisíce místních i turistů.

Situace je letos o něco lepší než v loňském roce, kdy se odbyt propadl zhruba na třetinu, a to především kvůli výraznému omezení exportu. Do zahraničí přitom tradičně mířila drtivá většina toho, co se na Jablonecku vyrobí.

Dvousetletá tradice

Obchody na hlavních světových trzích se ale s pandemií loni prakticky zastavily, výrazně omezené byly prodeje v předvánočním období. Nejvíc to podle Kopáčka postihlo výrobce vánočních ozdob, kterým zůstaly plné sklady. Udržet podniky pomohl zejména vládní program na podporu zaměstnanosti ANTIVIRUS.

Maloobchodní tržby vzrostly téměř o šest procent, pomohlo otevření obchodů. Zájem byl o paliva a oděv Číst článek

Výroba skla a bižuterie má na Jablonecku dvousetletou tradici. Její pozicí ve světě výrazně otřásl rozpad skupiny Jablonex Group, která ještě v polovině roku 2009 patřila k největším výrobcům bižuterie na světě. Pro menší výrobce v regionu firma zajišťovala odbyt produkce a některé úpravy a komponenty. Vyvážela do 90 zemí. Když tehdy akcionáři rozhodli o likvidaci skupiny, vážně tím ohrozili existenci odvětví v regionu. Tržby firem se propadly zhruba na polovinu.

Malé a střední bižuterní podniky ale rozpad Jablonexu donutil se spojit a bojovat za vlastní záchranu společně, výrazně v tom pomohl právě svaz. Přesto trvalo několik let, než se výrobci z krize vzpamatovali.

Aktuálně obor v regionu zaměstnává zhruba 4000 lidí, to je o třetinu méně lidí než před ekonomickou krizí. Liberecký kraj připravil na podporu sklářství projekt Křišťálové údolí a na podzim 2019 poprvé otevřel turistům místní sklářské a bižuterní firmy. Koronavirus ale výrazně postihl i cestovní ruch a vše výrazně zkomplikoval.